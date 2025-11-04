Ông Lê Minh Trí giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

TPO - Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tối cao, giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.