Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

TPO - Chiều 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các cán bộ nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các cán bộ lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương: ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban. Dịp này, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Đại phương II (Ban Nội chính Trung ương) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Lê Hoài Trung trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Hữu Đông, Nguyễn Thanh Hải; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Đại phương II, Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Noichinh.vn



Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương và các cán bộ được nhận Huy hiệu Đảng; nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của các cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư mong muốn, thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nói riêng và tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính nói chung tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.