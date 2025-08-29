Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 28/8, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các cán bộ nhận Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng.

tienphong-288nc-8513.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Noichinh.vn

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các cán bộ lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương: ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban. Dịp này, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Đại phương II (Ban Nội chính Trung ương) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

tienphong-288nc1-7933.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Lê Hoài Trung trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Hữu Đông, Nguyễn Thanh Hải; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Đại phương II, Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Noichinh.vn

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương và các cán bộ được nhận Huy hiệu Đảng; nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến và những đóng góp to lớn của các cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư mong muốn, thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nói riêng và tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính nói chung tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Trường Phong
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng #Huy hiệu Đảng #Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục