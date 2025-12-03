Đề xuất cấm ô tô qua 'ngõ đau khổ' tại Hà Nội do ùn tắc kéo dài

TPO - Ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy) là tuyến giao thông có mật độ phương tiện cao, nhưng thời gian qua nơi đây liên tục biến thành điểm nóng ùn tắc kéo dài, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Để "hạ nhiệt" giao thông trong lúc chờ đợi Dự án mở rộng tiếp tục triển khai, UBND phường Cầu Giấy đã kiến nghị Sở Xây dựng tạm cấm ô tô lưu thông một chiều trên tuyến ngõ này, hướng từ Thành Thái ra Nguyễn Khang.

Ùn tắc từ sáng đến tối, người dân kiến nghị tạm cấm ô tô lưu thông một chiều qua con 'ngõ đau khổ' của Thủ đô.

Dự án mở rộng ngõ 381 đường Nguyễn Khang thông đến phố Thành Thái (phường Cầu Giấy, Hà Nội) khởi động trở lại từ tháng 6/2024 sau thời gian dài chậm tiến độ.

Theo phê duyệt, dự án cải tạo mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang dài khoảng 368m, điểm đầu tuyến tại nút giao với tuyến quy hoạch đường Thành Thái rộng 50m thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng, điểm cuối tuyến tại nút giao với đường Nguyễn Khang; mặt đường có chiều rộng 21,5m. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 315 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi san ủi mở rộng đoạn ngõ nối ra phố Thành Thái, dự án lại tiếp tục tạm dừng thi công. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Cầu Giấy, vướng mắc lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng do chưa có Quỹ Nhà tái định cư. Cụ thể, Quỹ Nhà tái định cư tại nhà N01 D17 - khu đô thị mới Cầu Giấy dự kiến hoàn thành vào Quý II/2026. Sau thời điểm này, UBND Phường mới có thể bàn giao nhà, tiếp nhận mặt bằng và triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng kế hoạch.

Dù lực lượng chức năng phường Cầu Giấy căng mình điều tiết giao thông mỗi ngày nhưng người dân vẫn phải chật vật khi di chuyển qua đây, nhất là vào khung giờ cao điểm sáng và chiều tối.

Ngõ 381 phố Nguyễn Khang hàng ngày gánh mật độ phương tiện di chuyển rất cao, trong khi đó, lòng đường lại vô cùng chật hẹp, chỉ rộng vỏn vẹn từ 3 đến 5 mét, thậm chí bị thắt cổ chai không đủ cho hai ô tô tránh nhau.

Việc mở lối thông từ Thành Thái sang Nguyễn Khang đang khiến khu vực ngõ 381 rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Người dân cho biết, trước kia dù phương tiện qua lại đông nhưng chủ yếu là xe máy, xe đạp nên ít xảy ra tắc nghẽn. Tuy nhiên, từ khi ô tô được phép lưu thông, ùn tắc giao thông đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi ngày.



Trước thực trạng đó, UBND phường Cầu Giấy đã kiến nghị lên Sở Xây Dựng tạm cấm ô tô lưu thông một chiều từ phố Thành Thái ra Nguyễn Khang.

Trao đổi với Báo Tiền Phong, chính quyền UBND phường Cầu Giấy cho biết, hiện tại, phường đang tập trung cao độ giải quyết các kiến nghị, đồng thời vận động, thuyết phục các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Về vướng mắc cốt lõi là giá đất bồi thường, UBND phường đã tổng hợp, báo cáo và đề nghị các đơn vị chức năng của Thành phố xem xét, hướng dẫn giải quyết theo nguyện vọng của các hộ dân. Dự án được cam kết tiếp tục triển khai vào tháng 6/2026 sau khi các vướng mắc được tháo gỡ hoàn toàn.

Khi hoàn tất việc mở rộng, ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ chính thức thông suốt với phố Thành Thái, kết hợp cùng cầu Yên Hòa bắc qua sông Tô Lịch, tạo nên một trục giao thông chiến lược kết nối các tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 2.5 và Vành đai 3. Sự kết nối này không chỉ giảm gánh nặng ùn tắc cho nhiều tuyến đường nội bộ trong khu vực mà còn giúp người dân rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Dự án cải tạo mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang. Ảnh: Google maps