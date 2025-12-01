Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hình ảnh mới nhất về sân Mỹ Đình đang được cải tạo

Trọng Tài

TPO - Mặt sân của SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, sau hai thập kỷ sử dụng, đã xuống cấp nặng nề, phải bóc dỡ để cải tạo tổng thể. Dự án được triển khai từ tháng 9/2025 với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng được trích từ ngân sách nhà nước, nhằm mang lại diện mạo mới cho sân đấu.

Hiện trạng sân Mỹ Đình đang được cải tạo, sửa chữa mặt cỏ ra sao?
tp-d-11.jpg
Sân vận động Mỹ Đình được đưa vào sử dụng từ năm 2003 (phục vụ SEA Games 22), sau nhiều năm hoạt động lớp cỏ già cỗi và nền đất xuống cấp, nay đã được bóc đi, nhằm khắc phục triệt để vấn đề chất lượng mặt sân.
tp-md-2.jpg
Dự án cải tạo toàn diện sân Mỹ Đình có tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, đợt 1 với 8 tỷ đồng sẽ tập trung xử lý cốt nền (đào bóc và làm mới), dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay
tp-md-43.jpg
tp-md-46.jpg
tp-md-42.jpg
​Đợt hai với kinh phí 2 tỷ đồng sẽ dành riêng cho hạng mục trải thảm cỏ. Dự kiến đến tháng 2/2026, sân Mỹ Đình sẽ được phủ xanh bởi Zeon Zoysia – giống cỏ đẳng cấp đang được sử dụng tại các sân vận động trứ danh giải Ngoại hạng Anh như Old Trafford hay Anfield.
tp-md-45.jpg

Lần gần nhất sân Mỹ Đình được nâng cấp là vào cuối năm 2021 để chuẩn bị cho SEA Games 31 (tháng 5/2022).

tp-md-40.jpg
tp-md-6.jpg
tp-md-7.jpg
Các hàng ghế trong sân vận động được sơn sửa, thay thế những phần hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan, phục vụ khán giả tốt hơn.
tp-d-10.jpg
Dự án cải tạo sân Mỹ Đình đã chính thức bắt đầu sau chuỗi sự kiện vừa qua. Theo Cục Thể dục Thể thao, mục tiêu là hoàn thành trong 3 tháng, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết để cỏ mới phát triển tốt nhất. Đây được xem là bước ngoặt giúp "thánh địa" này tái sinh, xứng tầm là bộ mặt văn hóa - thể thao quan trọng của quốc gia.
tp-d-11.jpg
Hình ảnh sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tháng 11/2025
Trọng Tài
