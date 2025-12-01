Hình ảnh mới nhất về sân Mỹ Đình đang được cải tạo

TPO - Mặt sân của SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, sau hai thập kỷ sử dụng, đã xuống cấp nặng nề, phải bóc dỡ để cải tạo tổng thể. Dự án được triển khai từ tháng 9/2025 với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng được trích từ ngân sách nhà nước, nhằm mang lại diện mạo mới cho sân đấu.
Đợt hai với kinh phí 2 tỷ đồng sẽ dành riêng cho hạng mục trải thảm cỏ. Dự kiến đến tháng 2/2026, sân Mỹ Đình sẽ được phủ xanh bởi Zeon Zoysia – giống cỏ đẳng cấp đang được sử dụng tại các sân vận động trứ danh giải Ngoại hạng Anh như Old Trafford hay Anfield.
Lần gần nhất sân Mỹ Đình được nâng cấp là vào cuối năm 2021 để chuẩn bị cho SEA Games 31 (tháng 5/2022).
Các hàng ghế trong sân vận động được sơn sửa, thay thế những phần hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan, phục vụ khán giả tốt hơn.