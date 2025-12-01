Hình ảnh mới nhất về sân Mỹ Đình đang được cải tạo

TPO - Mặt sân của SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, sau hai thập kỷ sử dụng, đã xuống cấp nặng nề, phải bóc dỡ để cải tạo tổng thể. Dự án được triển khai từ tháng 9/2025 với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng được trích từ ngân sách nhà nước, nhằm mang lại diện mạo mới cho sân đấu.