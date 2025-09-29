Lực lượng Công an 3 tỉnh phối hợp đuổi bắt kẻ trộm ô tô

TPO - Sau khi trộm ô tô 7 chỗ ở Lâm Đồng, nghi phạm đã tẩu thoát theo hướng về Tây Ninh. Công an 3 tỉnh, thành gồm Lâm Đồng, TPHCM, Tây Ninh đã phối hợp bắt giữ nghi phạm sau quá trình truy đuổi hơn 50 km.

Vụ việc xảy ra vào ngày 28/9. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo về việc một ô tô 7 chỗ bị mất trộm.

Nghi phạm bị lực lượng chức năng khống chế sau quá trình truy đuổi

Qua xác minh, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện chiếc xe bị mất trộm đang di chuyển hướng về tỉnh Tây Ninh nên công an các địa phương lân cận đã được đề nghị hỗ trợ truy tìm.

Đến khoảng 12h cùng ngày, Trạm CSGT Tây Bắc Phòng CSGT TPHCM phát hiện chiếc xe tại giao lộ tỉnh lộ 7 – tỉnh lộ 2 (huyện Củ Chi cũ). Khi bị lực lượng CSGT TPHCM yêu cầu dừng lại kiểm tra, tài xế lập tức tăng tốc, lạng lách qua nhiều tuyến đường nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng.

Sau khi bỏ chạy hơn 50 km, tại khu vực ấp Đức Ngãi 2, xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh), lực lượng công an các địa phương đã áp sát, phối hợp chặn dừng phương tiện và khống chế đối tượng.

Hiện nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý.