Xã hội

Google News

Xem cảnh đu dây giải cứu 800 người mắc kẹt trong vụ cháy giả định ở nhà xưởng

Phạm Trường

TPO - Trong tình huống diễn tập giả định, nhận tin báo có 800 công nhân mắc kẹt trong nhà xưởng bị cháy nên Công an Thanh Hóa tiếp cận hiện trường sử dụng các thiết bị chữa cháy hiện đại và đu dây giải cứu các nạn nhân ở tầng cao ra ngoài an toàn.

558182012-1204177008409889-7230184060652748928-n.jpg
Ngày 4/10, Công an tỉnh Thanh Hóa﻿ huy động 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng cùng các phương tiện, trang thiết bị đặc chủng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.
557602994-1204176771743246-8404327563070834287-n.jpg
Theo tình huống giả định, tại nhà xưởng của công ty, một công nhân hàn cắt kim loại đã vô tình làm xảy ra hỏa hoạn. Khi ngọn lửa bùng phát, bên trong nhà xưởng có 800 công nhân đang làm việc. Trong khi đó hệ thống báo cháy và chữa cháy của công ty đang bảo trì nên không hoạt động.
557627530-1204177178409872-2396967678068032758-n.jpg
558009061-1204177378409852-2650905784546735472-n.jpg
dsc-0452.jpg
Đám cháy nhanh chóng lan rộng, tỏa ra nhiều khói, khí độcvà có nhiệt độ cao khiến thiết bị máy móc bị nung nóng dẫn đến nổ, nguy cơ cháy lan và gây sụp đổ công trình. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã kịp thời ứng cứu, dùng phương tiện được trang bị sẵn để dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn ra ngoài và cứu tài sản.
557004260-1204177078409882-4318516611978905644-n.jpg
Trong quá trình thoát nạn, công nhân đã vô tình làm đổ vỡ thùng đựng sơn làm số lượng sơn lớn chảy ra ngoài khiến 5 người bị ngất do ngạt khí, kích ứng da, nguy cơ cao ảnh hưởng đến môi trường nếu bị phát tán ra ngoài.
557959080-1204177135076543-520938601438105733-n.jpg
tempimagechqwvn.jpg
Trong khi đó, vẫn còn 15 người ở tầng 3, 10 người ở tầng thượng đang bị mắc kẹt, kêu cứu nhưng chưa thể thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng phải dùng dây và thang chuyên dụng giải cứu các nạn nhân.
dsc-0415.jpg
Các nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa ra khỏi đám cháy, sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện.
557527386-1204177468409843-1794160070397835241-n.jpg
Quá trình diễn tập, các lực lượng như dân quân tự vệ cũng tham gia ứng cứu người gặp nạn.
z7023531876845-a92364688cbf76e37a7a24da779453ec.jpg
Sau hơn 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, xử lý thành công sự cố hóa chất và đưa người bị nạn đi cấp cứu.
20251004-091820536-ios.jpg
Để nỗ lực dập tắt đám cháy trong điều kiện nhiều khói, khí độc, lực lượng cứu hỏa phải dùng áo chuyên dụng, mặt nạ chống độc.
Phạm Trường
