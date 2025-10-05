Xem cảnh đu dây giải cứu 800 người mắc kẹt trong vụ cháy giả định ở nhà xưởng

TPO - Trong tình huống diễn tập giả định, nhận tin báo có 800 công nhân mắc kẹt trong nhà xưởng bị cháy nên Công an Thanh Hóa tiếp cận hiện trường sử dụng các thiết bị chữa cháy hiện đại và đu dây giải cứu các nạn nhân ở tầng cao ra ngoài an toàn.