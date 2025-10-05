Xem cảnh đu dây giải cứu 800 người mắc kẹt trong vụ cháy giả định ở nhà xưởng

TPO - Trong tình huống diễn tập giả định, nhận tin báo có 800 công nhân mắc kẹt trong nhà xưởng bị cháy nên Công an Thanh Hóa tiếp cận hiện trường sử dụng các thiết bị chữa cháy hiện đại và đu dây giải cứu các nạn nhân ở tầng cao ra ngoài an toàn.
Đám cháy nhanh chóng lan rộng, tỏa ra nhiều khói, khí độcvà có nhiệt độ cao khiến thiết bị máy móc bị nung nóng dẫn đến nổ, nguy cơ cháy lan và gây sụp đổ công trình. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã kịp thời ứng cứu, dùng phương tiện được trang bị sẵn để dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn ra ngoài và cứu tài sản.
Trong khi đó, vẫn còn 15 người ở tầng 3, 10 người ở tầng thượng đang bị mắc kẹt, kêu cứu nhưng chưa thể thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng phải dùng dây và thang chuyên dụng giải cứu các nạn nhân.