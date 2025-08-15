Cận cảnh robot chữa cháy, UAV phát hiện khí độc ở TPHCM

TPO - Hơn 400 thiết bị PCCC, cứu hộ và an ninh từ 17 quốc gia được trưng bày tại TPHCM. Trong đó UAV chữa cháy, mũ đa năng và camera ảnh nhiệt 'Made in Vietnam' đặc biệt thu hút người xem.
Robot MFF-01 của Công ty 3HP chế tạo, nặng 660 kg, tốc độ 11,5 km/h, có thể leo dốc, vượt chướng ngại cao 3 m, phá tường, phía trên có gắn vòi phun nước 4.800 lít/ phút. Đây là robot chữa cháy đầu tiên do công ty trong nước sản xuất. Thiết bị này có camera ảnh nhiệt, cảm biến phát hiện nhiều loại khí độc như HCN, CO, CO2 phát sinh từ vụ cháy để cảnh báo, mang cùng lúc hai băng ca để chở người gặp nạn.
Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 được Cục Cảnh sát PCCC tổ chức từ 14 đến 16/8 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn ở phường Tân Mỹ (quận 7 cũ).