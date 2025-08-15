Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh robot chữa cháy, UAV phát hiện khí độc ở TPHCM

Duy Anh

TPO - Hơn 400 thiết bị PCCC, cứu hộ và an ninh từ 17 quốc gia được trưng bày tại TPHCM. Trong đó UAV chữa cháy, mũ đa năng và camera ảnh nhiệt 'Made in Vietnam' đặc biệt thu hút người xem.

1-12.jpg
Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC&CNCH, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 trưng bày nhiều thiết bị kỹ thuật và phương tiện PCCC và CNCH; thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ hiện đại tân tiến đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt có nhiều sản phẩm hiện đại được sản xuất tại Việt Nam.
1-18.jpg
Trong ảnh là UAV sáu cánh quạt do CT Group chế tạo, có khả năng phát hiện sớm nơi xảy ra cháy để cảnh báo. Thiết bị mang được vật nặng tối đa 25 kg, hoạt động trong khoảng cách 20 km, với thời gian 30-60 phút tùy tải trọng, mang ống bơm, thiết bị chữa cháy lên nhà cao tầng.
1-17.jpg
Thiết bị hoạt động trong khoảng cách 20km, với thời gian từ 30-60 phút tuỳ tải trọng, mang ống bơm, mang thiết bị chữa cháy ở nhà cao tầng, trọng lượng tối đa 25kg.
1-19.jpg
Bộ DJI Dock 3 và máy bay không người lái hiệu suất cao M4TD là sản phẩm mới nhất được Công ty 19-5 Bộ Công an giới thiệu. Bộ thiết bị được thiết kế cho các hoạt động quan trọng trong điều kiện khắc nghiệt, DJI Dock 3 có thể hoạt động và sạc liên tục ở nhiệt độ khắc nghiệt cao lên đến 50°C và thấp đến -30°C. Giá thành cả bộ được giới thiệu gần 1 tỷ đồng.
1-3.jpg
Cùng với máy móc hiện đại, sự kiện còn có nhiều thiết bị hỗ trợ cho lính cứu hoả như máy sử dụng công nghệ sóng radar tìm kiếm nạn nhân, gậy kéo dài gắn camera kết nối màn hình hiển thị để tìm người mắc kẹt trong môi trường chật hẹp.
1-13.jpg
Nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Khánh Vân - Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 11 tìm hiểu về chiếc mũ chữa cháy Drage HPS 700 đa năng được tích hợp với hệ thống kết nối mặt nạ.
1-8.jpg
1-7.jpg
1-5.jpg
Robot MFF-01 của Công ty 3HP chế tạo, nặng 660 kg, tốc độ 11,5 km/h, có thể leo dốc, vượt chướng ngại cao 3 m, phá tường, phía trên có gắn vòi phun nước 4.800 lít/ phút. Đây là robot chữa cháy đầu tiên do công ty trong nước sản xuất. Thiết bị này có camera ảnh nhiệt, cảm biến phát hiện nhiều loại khí độc như HCN, CO, CO2 phát sinh từ vụ cháy để cảnh báo, mang cùng lúc hai băng ca để chở người gặp nạn.
tp-1-4.jpg
Triển lãm phòng cháy, chữa cháy trưng bày hơn 400 thiết bị, sản phẩm từ 17 quốc gia: Anh, Australia, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông (Trung Quốc), Lithunia, Luxembourg, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Slovenia, Thụy Sĩ, Trung Quốc, UAE, Việt Nam)…
1-6.jpg
1-15.jpg
Các thiết bị trưng bày thu hút đông đảo người tới tham quan, tìm hiểu.
1-11.jpg
1-1.jpg
1.jpg
Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025 được Cục Cảnh sát PCCC tổ chức từ 14 đến 16/8 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn ở phường Tân Mỹ (quận 7 cũ).
tp-1-10.jpg
1-9.jpg
Tại triển lãm, người dân được trải nghiệm, thực hành sơ cứu băng bó, ép tim,... qua đó có thêm kiến thức, kỹ năng về an toàn PCCC và CNCH, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Duy Anh
