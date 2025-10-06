Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh tài sản bên trong showroom yến sào bị hỏa hoạn thiêu rụi

Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ cháy xảy ra tại showroom bán yến sào trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hư hỏng nặng.

Chiều 6/10, một vụ cháy xảy ra tại showroom bán yến sào trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trước đó vào khoảng 13h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực showroom của Công ty cổ phần Yến sào Nha Trang (số 128, đường Phong Châu, phường Nam Nha Trang).

chay-1.jpg
Vụ cháy xảy ra tại một showroom bán yến sào ở phường Nam Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, một nhóm thợ đang thi công tại showroom đã phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút. Dù nỗ lực dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng do ngọn lửa lan quá nhanh và gặp các vật liệu dễ cháy, nhóm thợ đã phải rút lui để đảm bảo an toàn và lập tức báo động khẩn cấp cho lực lượng chức năng.

chay-3.jpg
Lực lượng chức năng có mặt kịp thời và triển khai các phương án dập lửa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

chay-5.jpg
chay-6.jpg
chay-8.jpg
chay-9.jpg
Nhiều tài sản trong showroom bị thiêu rụi.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do bên trong showroom chứa nhiều vật dụng dễ cháy (xốp, đồ điện tử...) khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Khoảng 20 phút sau, đám cháy cơ bản đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong showroom đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hư hỏng nặng. Hiện toàn bộ khu vực showroom đang bị lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thanh Thanh
#hỏa hoạn #showroom yến sào #Khánh Hòa #cháy lớn #thiệt hại tài sản #cứu hỏa Khánh Hòa #điều tra nguyên nhân

