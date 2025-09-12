Bộ Công an phát động vòng hồ sơ cuộc thi quốc tế 'Data for Life' 2025

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phát biểu tại buổi lễ.

Theo Ban tổ chức, tiếp nối thành công của 2 mùa trước, cuộc thi năm nay được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và linh hoạt thích ứng với định hướng chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, với trọng tâm là “đột phá” (hack) và “tăng trưởng” (growth), “Hack for Growth 2025” phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn chuyển mình của dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, khẳng định giá trị của dữ liệu "không phải để trong kho, không chỉ để chia sẻ, mà phải đóng góp vào phát triển kinh tế và tạo giá trị cho xã hội”.

"Niềm tự hào của cuộc thi chính là khi sản phẩm được các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước đánh giá, lựa chọn đưa vào sử dụng, ứng dụng trong cuộc sống. Đó là phần thưởng quý giá và bền vững nhất" - Thiếu tướng Tấn chia sẻ.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn mong rằng cuộc thi sẽ tiếp tục được lan tỏa, mở rộng, tạo cảm hứng, và sẽ có nhiều đội tham gia, nhiều ý tưởng, trong đó từ quốc tế. Đặc biệt, sự cọ xát với đội thi nước ngoài sẽ giúp chúng ta khẳng định vị thế, năng lực và trí tuệ Việt Nam.

Đại biểu dự chương trình.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cuộc thi năm nay tiếp tục kết nối với cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, khuyến khích xây dựng các giải pháp hướng đến những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực cần đổi mới, cải tiến nhằm phát triển xã hội.

“Hack for Growth 2025” là sân chơi khoa học – công nghệ tầm cỡ, thu hút nguồn lực và sự tham gia của giới trí thức, trí tuệ trẻ, cộng đồng sinh viên, nghiên cứu, chuyên gia, để các thành phần này gắn kết chặt chẽ, đưa ứng dụng công nghệ, giải pháp số phục vụ đời sống nhân dân, quản lý xã hội và phát triển quốc gia.

Đây cũng là nền tảng để hình thành một phong trào đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, gắn kết năng lực trí tuệ và thành tựu công nghệ vào thực tiễn, tạo đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế số, chính phủ số và xã hội số trên toàn quốc.