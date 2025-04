Bộ Công an khởi động cuộc thi 'Giải pháp công nghệ đột phá - Hack for Growth 2025'

TPO - Sáng 17/4, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khởi động cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ "Data for life" mùa 3 "Giải pháp công nghệ đột phá - Hack for Growth 2025".

"Giải pháp công nghệ đột phá - Hack for Growth 2025" là phiên bản mới của cuộc thi tìm kiếm giải pháp công nghệ "Dữ liệu với cuộc sống - Data for life" được Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ sáng tạo phục vụ lợi ích công cộng và thúc đẩy phát triển xã hội. Tiếp nối thành công của hai mùa trước, cuộc thi năm nay được mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và linh hoạt thích ứng với định hướng chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với trọng tâm là đột phá (hack) và tăng trưởng (growth), "Hack for Growth 2025" phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn chuyển mình của dân tộc. Nội dung và phương thức cuộc thi được cải tiến, vừa kế thừa thành tựu của "Data for life", vừa mở rộng sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng đóng góp ý tưởng và tham gia xây dựng các giải pháp sáng tạo và đột phá. Đồng thời mở rộng kết nối với cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, khuyến khích xây dựng các giải pháp hướng đến những vấn đề thực tiễn trong các lĩnh vực cần đổi mới, cải tiến nhằm phát triển xã hội. Đại tá Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết rất kỳ vọng vào các sản phẩm tham dự cuộc thi năm nay. "Các doanh nghiệp, các bộ, ngành hãy cùng đồng hành và chia sẻ, tự hào về trí tuệ Việt Nam, tự hào về giới trẻ Việt Nam. Hy vọng rằng mùa 3 sẽ có được nhiều sản phẩm đi ngay vào ứng dụng trong từng bộ, từng ngành, từng địa phương" - Đại tá Tấn chia sẻ. "Hack for Growth 2025" là sân chơi khoa học - công nghệ tầm cỡ, thu hút nguồn lực và sự tham gia của nhiều đối tượng, từ sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia, đến các doanh nghiệp và quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Mục tiêu cốt lõi là hình thành một phong trào đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, gắn kết năng lực trí tuệ và thành tựu công nghệ vào thực tiễn, tạo đòn bẩy thúc đẩy nền kinh tế số, Chính phủ số và xã hội số trên toàn quốc. Theo Ban tổ chức, vòng hồ sơ diễn ra từ 11/6-11/8 và vòng chung kết tổ chức vào ngày 26/11. Về cơ cấu giải thưởng, giải nhất 500 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng; giải thưởng phụ 40 triệu đồng. Thanh Hà