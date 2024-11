Sáng kiến công nghệ của Ngân hàng NCB giành giải tại cuộc thi Data for Life 2024

Ngày 27/11, vượt qua gần 380 đội thi trong nước và quốc tế, Giải pháp “Nền tảng tích hợp triển khai mô hình học máy dựa trên điện toán đám mây” của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã giành giải Khuyến khích tại cuộc thi Data for Life 2024 nhờ mang tính nền tảng sâu đồng thời có tính ứng dụng cao trong đa dạng các lĩnh vực xã hội.

Data For Life 2024 là cuộc thi quy mô quốc tế nhằm tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin từ các tài năng trẻ trong nước và nước ngoài nhằm giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số. Cuộc thi do Trung tâm Dữ liệu và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức.

Trong hơn 2 tháng triển khai, Data For Life 2024 đã thu hút 376 đội tham dự từ khắp các tỉnh thành trên cả nước và dự án từ nước ngoài như Australia, Singapore, Hàn Quốc và Indonesia. Tại vòng chung kết năm nay, 6 đội thi xuất sắc nhất đã có phần thuyết trình và tranh biện sôi nổi trước Hội đồng Ban giám khảo về các sản phẩm, giải pháp số mang tính sáng tạo, hàm lượng chất xám cao và đón dầu xu hướng.

Là “tân binh” lần đầu tiên tham gia vào cuộc thi “Data for life”, đồng thời cũng là một cái tên “trẻ” trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở mảng tài chính ngân hàng, nhóm dự thi ngân hàng NCB đã chinh phục Ban giám khảo với dự án “Giải pháp Nền tảng tích hợp triển khai mô hình học máy dựa trên điện toán đám mây” có tính khả thi cao trong việc sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống dữ liệu dân cư để thúc đẩy các dịch vụ an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

Giải pháp Nền tảng tích hợp triển khai mô hình học máy dựa trên điện toán đám mây (Cloud based Integrated ML Model and Feature Serving Platform) của NCB nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả các mô hình học máy, tối ưu hóa nguồn lực trong lĩnh vực công nghệ và AI trong đa dạng các lĩnh vực xã hội. Hệ thống này ứng dụng nhiều thuật toán được tối ưu từ xử lý dữ liệu thô đến việc tối ưu hóa quá trình tính toán biến, đảm bảo khả năng phản hồi nhanh chóng và chính xác cho mọi yêu cầu.

Với khả năng tùy biến, tính ứng dụng cao và dễ dàng tích hợp, giải pháp của NCB có thể hỗ trợ triển khai hiệu quả các mô hình học máy, tối ưu hóa nguồn lực trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong đa dạng các lĩnh vực xã hội như quản lý y tế, giáo dục, an ninh, phục vụ đời sống, an sinh xã hội.

“Chúng tôi đánh giá cao sự đầu tư, sáng tạo của ngân hàng NCB và khả năng triển khai thực tế cũng như tính ứng dụng trên diện rộng của giải pháp này, góp phần triển khai mục tiêu số hóa của Chính phủ” - ông Đinh Viết Sang - Phó Hiệu trưởng trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa, Hà Nội, đại diện Ban giám khảo cuộc thi Data For Life 2024, cho biết.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khánh – Trưởng nhóm tham gia dự thi của Ngân hàng NCB vui mừng: “NCB rất tự hào được tham gia vào sân chơi mang ý nghĩa to lớn, giúp thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khuyến khích ứng dụng khoa học dữ liệu vào đời sống như Data for Life 2024. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi giải pháp mà chúng tôi dành trọn tâm sức nghiên cứu, triển khai đã được đánh giá cao. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hành trình chuyển đổi số của ngân hàng và đóng góp cho cộng đồng những giá trị thiết thực, bền vững”.

Được biết, trong hai năm qua, NCB đã liên tục đầu tư vào hạ tầng và giải pháp công nghệ nhằm cụ thể hóa nhiều sáng kiến, triển khai các dự án chuyển đổi số có tính phức tạp cao, đáp ứng công cuộc chuyển đổi số toàn diện và triển khai chiến lược mới của ngân hàng. Đồng thời, ngân hàng đã ký kết hợp tác triển khai hàng loạt giải pháp như: Giải pháp hạ tầng Điện toán Đám mây và Nền tảng dữ liệu Data Lake trên nền tảng Google Cloud, nền tảng Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM), Nền tảng Trí tuệ nhân tạo và học máy (AI/ML), dự án Decision Engine,… với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới cũng như trong nước để áp dụng nhanh hơn, hiệu quả hơn các giải pháp mới, mô hình mới và công nghệ mới.

Mới đây, NCB tiên phong mang tới trải nghiệm ngân hàng thuận tiện, an toàn vượt trội cho cộng đồng khi là ngân hàng đầu tiên triển khai tính năng mở tài khoản thanh toán từ ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công An. Với giải pháp kết nối giữa ứng dụng NBC iziMobile và ứng dụng VNeID, các công dân có thêm lựa chọn đơn giản, an toàn, thuận tiện trong việc mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số. Trong thời gian tới, NCB sẽ phát triển các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng dữ liệu dân cư nhằm phục vụ tốt hơn cho các hoạt động của ngân hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế số và xã hội số theo chủ trương của Chính phủ.

Giải thưởng tại cuộc thi Data for Life 2024 là sự ghi nhận cho quyết tâm và nỗ lực của ngân hàng này trong chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ, nhằm không ngừng gia tăng giá trị cho khách hàng và mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.