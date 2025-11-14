Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ông Hoàng Văn Bằng làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Ông Hoàng Văn Bằng - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 14/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Hoàng Văn Bằng - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng.

img-4038.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm cho tân Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh.

Ông Hoàng Văn Bằng sinh năm 1976, quê tỉnh Hưng Yên, trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ông có trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân tin học và Cử nhân Luật.

Trước đó, ông Đỗ Tấn Sương - Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

