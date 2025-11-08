Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Nguyễn Minh
TPO - Chiều 8/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về việc thăng quân hàm Trung tướng và bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đối với Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam Vũ Trung Kiên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam Vũ Trung Kiên.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Vũ Trung Kiên.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Vũ Trung Kiên giữ chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thay thế người tiền nhiệm là Thượng tướng Lê Đức Thái, hiện đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng, tháng 10/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Nguyễn Minh
#Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #Tư lệnh Bộ đội Biên phòng #thăng quân hàm Trung tướng #Cảnh sát biển Việt Nam #Đại tướng Phan Văn Giang #Trung tướng Vũ Trung Kiên

