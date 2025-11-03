Bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

Dự hội nghị có ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm ông Luyện Hữu Chung - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn chúc mừng ông Luyện Hữu Chung được bổ nhiệm, đồng thời nhấn mạnh: Ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức. Trên cương vị mới, tân giám đốc sở cần tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, tinh thần đổi mới, đoàn kết; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Luyện Hữu Chung bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo sở phát huy truyền thống của ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Ông Luyện Hữu Chung - tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Luyện Hữu Chung sinh năm 1970, quê ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Cuối tháng 1/2025, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái. Sau khi hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai sáp nhập, ông được giao giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.