Xã hội

Google News

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Ngày 2/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chủ trì và trao quyết định bổ nhiệm tân Giám đốc Sở Nội và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

Tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bà Lý Thị Huệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - đến công tác tại Sở Nội vụ để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Quyết định của Chủ tịch UBND về tiếp nhận và bổ nhiệm bà Huệ giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

tp-c2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm vị trí công tác mới. Ảnh: CB.

Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động ông Nguyễn Phương Huy - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - đến công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, giới thiệu để hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Trước đó, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng cũng đã tiến hành hội nghị và bầu ông Huy giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

tp-c1.jpg
Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường mong muốn ở vị trí công tác mới, các cán bộ nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: CB.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chúc mừng hai cán bộ được phân công đảm nhiệm vị trí công tác mới, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, bà Lý Thị Huệ và ông Nguyễn Phương Huy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tiếp cận công việc, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lĩnh vực được phân công, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi cán bộ phải giữ vững phẩm chất, nêu cao tinh thần gương mẫu, phát huy trí tuệ tập thể, lắng nghe cơ sở, gần dân, vì dân, tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực được giao phụ trách”, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng đã tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng.

Nguyễn Duy Chiến
