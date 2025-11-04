Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

TPO - Sáng 4/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao Quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng và cấp Thượng tướng đối với các sĩ quan QĐND.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và trao quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng đối với ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ảnh: QĐND.



Buổi lễ cũng công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị: Đại tướng Trịnh Văn Quyết thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.