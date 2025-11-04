Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, đồng thời thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.
Buổi lễ cũng công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị: Đại tướng Trịnh Văn Quyết thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.