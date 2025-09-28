Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hà Nội tuyển hơn 800 giáo viên, tỉ lệ cạnh tranh gay gắt

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm nay, địa phương tuyển dụng hơn 800 giáo viên và đến thời điểm này có khoảng 7.300 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Như vậy, với số lượng ứng viên dự tuyển lớn hơn rất nhiều lần so với chỉ tiêu, dự báo tỉ lệ cạnh tranh sẽ rất gay gắt.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nguồn tuyển giáo viên cho năm học mới rất dồi dào. Hà Nội tuyển hơn 800 giáo viên nhưng số lượng ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển lên tới 7.300.

Theo kế hoạch, sau khi hết thời gian nhận hồ sơ, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức thi tuyển vào ngày 12/10 và công bố kết quả trúng tuyển 10 ngày sau đó.

Đầu năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tuyển dụng 942 viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập, trong đó 848 chỉ tiêu là giáo viên và 94 nhân viên.

a2_WKHJ.JPG
Năm học này, Hà Nội tuyển 848 chỉ tiêu giáo viên cho các bậc học, trong đó chủ yếu là bậc THPT.

Trong số hơn 800 giáo viên, bậc THPT tuyển hơn 800 chỉ tiêu; bậc THCS tuyển 11 chỉ tiêu; 5 chỉ tiêu cho Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; 6 chỉ tiêu cho Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn và 9 chỉ tiêu cho các trường tiểu học.

Ứng viên dự tuyển sẽ phải trải qua 2 vòng gồm vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển và vòng 2 thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

Điều kiện dự tuyển là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ từ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm; hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người dự tuyển cần có đủ tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức theo vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

Hà Linh
#tuyển dụng giáo viên Hà Nội #cạnh tranh tuyển giáo viên #kỳ thi tuyển giáo viên #giáo viên THPT Hà Nội #tuyển dụng viên chức giáo dục

Xem thêm

Cùng chuyên mục