Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027: Nơi trên giấy, nơi tổ chức thi trên máy tính

TPO - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) Huỳnh Văn Chương cho biết dự kiến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tổ chức vào ngày 11 - 12/6/2026, sớm hơn so với các năm trước.

Kỳ thi năm 2026 giữ ổn định như năm 2025 và dự kiến có một vài điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi. Các điều chỉnh dự kiến không ảnh hưởng tới thí sinh.

Cụ thể, sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong Kỳ thi để bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh.

Điều chỉnh lại một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo để tăng cường hiệu quả, chất lượng.

Về lộ trình thí điểm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, theo ông Huỳnh Văn Chương, Bộ GD&ĐT đang và sẽ tập trung triển khai: xây dựng đề án thi trên máy tính; xây dựng hệ thống văn bản pháp quy; tập huấn và nâng cao năng lực đội ngũ khảo thí và ra đề cả nước; xây dựng ngân hàng câu hỏi thi được chuẩn hoá, đủ số lượng; chuẩn bị hạ tầng và hệ thống phần mềm phục vụ thi; thử nghiệm, thí điểm và địa phương đáp ứng điều kiện thi trên máy tính; an ninh, an toàn tất cả các khâu; truyền thông.

Dự kiến: trong tháng 4-5/2026 sẽ thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100 nghìn thí sinh, việc thử nghiệm này là một phần của quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và phục vụ công tác chuẩn bị cho việc thi trên máy tính với phạm vi rộng; tháng 7/2026, Bộ GDĐT trình Chính phủ xem xét ban hành Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Dự kiến tháng 10-12/2026, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành quy trình, quy định, thi trên máy tính, các địa phương bố trí một số điểm tổ chức thí điểm thi trên máy tính năm 2027 và chuẩn bị đầu tư cơ sở vật chất.

Tháng 2-5/2027, tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức thi trên máy tính và tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng theo quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi.

Tháng 6/2027, tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương

Sớm ban hành quy chế, kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Phân tích cụ thể về việc Kỳ thi năm 2025 đã đáp ứng yêu cầu, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề cập tới sự gọn nhẹ, tiết kiệm, giảm chi phí, giảm áp lực, tốn kém khi giảm số lượng môn thi, buổi thi, trọng số xét tốt nghiệp giảm mà thiên về đánh giá thường xuyên, nội dung đề thi có tính phân hoá cao, có đủ căn cứ, độ tin cậy để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự chăm lo, hỗ trợ của toàn xã hội đối với thí sinh tham dự Kỳ thi để không thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn, điều kiện đi lại không thể tham dự Kỳ thi. Năm đầu tiên thực hiện Kỳ thi theo phương án 2+2, thí sinh đã được lựa chọn môn thi theo đúng sở trưởng, khả năng, các điều kiện để các em dự thi được đáp ứng tối đa. “Khó khăn vất vả nhận về thầy cô, thuận lợi trao gửi cho học sinh”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) chủ trì sửa đổi, bổ sung quy chế và sớm công bố. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện nâng cấp hệ thống phần mềm phục vụ tốt hơn cho Kỳ thi, tiếp tục bổ sung câu hỏi ngân hàng đề thi, tiếp tục củng cố đội ngũ ra đề và sớm ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bố trí nhân sự làm công tác kiểm tra Kỳ thi, đồng thời tích cực phối hợp cùng với Bộ GDĐT trong quá trình hoàn thiện phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trong giai đoạn tới.