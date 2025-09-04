Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Vì sao Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến đề xuất thi lớp 10 vào cuối tháng 6?

Hà Linh
TPO - Năm 2025, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tổ chức vào đầu tháng 6, trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến đề xuất UBND Thành phố tổ chức kỳ thi tuyển lớp 10 vào cuối tháng 6/2026.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay, Bộ GD&ĐT đã ban hành khung thời gian kế hoạch năm học 2025-2026, trong đó dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 11- 12/6/2026, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025.

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, trước đó, các địa phương sẽ phải làm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động cán bộ, giáo viên phục vụ kỳ thi. Sau khi kỳ thi kết thúc, Sở GD&ĐT cũng cử cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi, hoàn thiện các khâu sau kỳ thi.

Năm nay, Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT sớm hơn 2 tuần so với năm ngoái nên lịch thi tuyển sinh lớp 10 các địa phương sẽ có sự thay đổi.

Do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đang tính toán, dự kiến đề xuất tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào cuối tháng 6/2026. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 do Bộ GD&ĐT đã ban hành đồng thời tạo điều kiện cho học sinh lớp 9 có thêm thời gian để ôn tập.

UBND Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, các trường học trên toàn thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2025 (thứ Sáu); kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026; Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Công tác xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026; Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Khung thời gian năm học của Thành phố Hà Nội chưa có thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ có tờ trình về thời gian thi, phương án thi phù hợp tình hình thực tế của năm học.

Hà Linh
#lịch thi lớp 10 Hà Nội #kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 #Sở GD&ĐT Hà Nội #lịch thi lớp 10 #kế hoạch thi lớp 10 của giáo dục Hà Nội

