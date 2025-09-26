Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

10.000 người sắp thi tuyển giáo viên tại TPHCM, đông chưa từng có

Anh Nhàn
TPO - Hơn 10.000 ứng viên sẽ bước vào vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục TPHCM trong hai ngày 27 và 28/9 tới. Đây là kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục có số lượng ứng viên dự thi cao nhất từ trước đến nay.

6 địa điểm dự thi

Hơn 10.000 ứng viên sẽ tham dự vòng 2 kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục tại TPHCM trong ngày 27 và 28/9 tới.

Sau vòng xét hồ sơ, có 10.176 ứng viên đủ điều kiện dự thi vòng 2. Đây là kỳ tuyển viên chức ngành giáo dục có số lượng ứng viên dự thi cao nhất từ trước đến nay sau khi TPHCM hợp nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức cho tất cả các bậc học, từ mầm non đến THPT.

ee8553aeeca15aff03b0.jpg

Kỳ thi được tổ chức tại 6 điểm:

Cấp Mầm non: Thi tại Trường THPT Trưng Vương (số 3 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn).

Cấp Tiểu học (bao gồm dạy nhiều môn, tổng phụ trách, giáo dục đặc biệt): Thi tại Trường THPT Hùng Vương (số 124 đường Hồng Bàng, phường Chợ Lớn).

Cấp THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên (với các môn Xã hội, Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn, Toán): Thi tại Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (số 20 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn).

Cấp THCS, THPT và Giáo dục thường xuyên (môn Tự nhiên, Thể dục thể chất, Quốc phòng và an ninh): Thi tại Trường THPT Gia Định (số 44 đường Võ Oanh, phường Thạnh Mỹ Tây).

Cấp tiểu học và THCS với các môn Tin học, Âm nhạc - Mỹ thuật, Công nghệ, Kinh tế và Pháp luật, Giáo dục công dân: Thi tại Trường THPT Marie Curie (số 159 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa).

Riêng môn Ngoại ngữ: Thi tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (số 2 đường Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu).

Buổi sáng thi từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều thi từ 13 giờ đến 17 giờ 30 phút.

Cách thức thi

Ứng viên bốc thăm chọn đề thực hành, chuẩn bị nội dung trình bày vào phiếu chuẩn bị trong thời gian 15 phút, nộp phiếu chuẩn bị cho thành viên ban kiểm tra, sát hạch.

Ứng viên trình bày kiến thức và minh họa kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo nội dung chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của thành viên ban kiểm tra, sát hạch trong 15 phút.

Thí sinh không được phép mang vào phòng thi: Điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu không có liên quan đến nội dung thi.

Đợt 1 tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026, TPHCM tuyển 5.729 giáo viên. Trong đó, với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT, nhu cầu tuyển dụng 670 viên chức vị trí giáo viên. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã và đặc khu, nhu cầu tuyển dụng là 5.059 giáo viên.

Anh Nhàn
