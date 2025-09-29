Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

TPHCM thiếu hơn 800 giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật nhưng không có người ứng tuyển

Anh Nhàn - Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù có nhu cầu rất lớn, TPHCM chỉ tuyển được chưa tới 10% giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật so với chỉ tiêu khiến việc giảng dạy các môn năng khiếu tại các trường gặp nhiều khó khăn.

Thiếu hàng trăm giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật

Ngày 29/9, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú bày tỏ lo ngại về tình trạng nhiều trường học thiếu giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, ảnh hưởng đến việc dạy học, đặc biệt là khi chương trình đang đẩy mạnh các môn năng khiếu. Đại biểu này đề xuất TPHCM cần có cơ chế hỗ trợ, thu hút giáo viên cho các trường.

Giải đáp vấn đề trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, thừa nhận trong kỳ thi tuyển giáo viên diễn ra cuối tuần qua, rất ít ứng viên đăng ký dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

cbd3a87c43aec9f090bf.jpg
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trả lời đại biểu tại kỳ họp HĐND TPHCM diễn ra sáng 29/9. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Hiếu dẫn chứng: Môn Âm nhạc ở bậc Tiểu học chỉ có 46 thí sinh đăng ký trên tổng số 180 chỉ tiêu. Ở cấp THCS, có 65 người thi tuyển dù đang cần tới 223 giáo viên. Môn Mỹ thuật còn ảm đạm hơn. Cấp Tiểu học có 194 chỉ tiêu nhưng chỉ có 30 người đăng ký, còn ở cấp THCS số chỉ tiêu và ứng viên đăng ký thi tuyển lần lượt là 235 và 57.

“Tỷ lệ tuyển dụng thực tế ở các môn này hiện không đạt 10% so với nhu cầu. TPHCM có hai cơ sở đào tạo sư phạm chính là Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Sài Gòn. Song, mỗi năm, ngành Âm nhạc, Mỹ thuật chỉ tuyển khoảng 20 sinh viên. Số lượng sinh viên đã ít, nhiều người còn chọn làm việc ở lĩnh vực khác sau khi tốt nghiệp”, ông Hiếu nói.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, tình trạng thiếu giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật diễn ra nhiều năm nay. Sở đã tham mưu UBND TPHCM chính sách thu hút nhân lực song do vướng quy định về chế độ tiền lương nên chưa thể có cơ chế đặc thù với nhóm này.

Để khắc phục, Sở đã kiến nghị Bộ GD&ĐT tăng chỉ tiêu đào tạo cho các ngành Âm nhạc, Mỹ thuật tại hai trường ĐH trên. Đồng thời, thành phố chủ trương phát triển các trường STEM, trường nghệ thuật để tạo nguồn học sinh năng khiếu, bổ sung cho đội ngũ giáo viên tương lai.

Cùng với đó, theo hướng dẫn mới của Bộ, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao mời gọi văn nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia giảng dạy tại trường phổ thông. Cách làm này được kỳ vọng sẽ tăng cường giáo dục kỹ năng, thẩm mỹ cho học sinh và bù đắp tình trạng thiếu hụt giáo viên hiện nay.

Chi hơn 2.600 tỷ đồng hỗ trợ học phí

Kỳ họp HĐND TPHCM đã thông qua mức chi hơn 2.600 tỷ đồng để hỗ trợ cho học sinh công lập và ngoài công lập năm học 2025 - 2026.

Mức học phí hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được quy định như sau: bậc Mầm non 180.000 đồng, Tiểu học 80.000 đồng, THCS 100.000 đồng và THPT 120.000 đồng.

Với hình thức học trực tuyến, học phí được áp dụng bằng 75% so với mức chính thức. Tổng kinh phí dành cho chính sách này trong năm học 2025 - 2026 là 2.019 tỷ đồng.

a0439ffdb93933676a28.jpg
Ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục sáng 27/9. Ảnh: Nhàn Lê

Đồng thời, trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các trường dân lập, tư thục, cũng như các cơ sở giáo dục trực thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TPHCM sẽ được hỗ trợ học phí.

Chính sách dự kiến áp dụng từ năm học 2025 - 2026 với tổng kinh phí khoảng 624 tỷ đồng trích từ ngân sách thành phố. Nguồn kinh phí này sẽ chi trả học phí cho hơn 430.000 học sinh tại cơ sở dân lập, tư thục và khoảng 14.000 học sinh thuộc các cơ sở giáo dục trực thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.

Anh Nhàn - Ngô Tùng
#thiếu giáo viên âm nhạc #thiếu giáo viên mỹ thuật #tuyển dụng giáo viên TPHCM #giáo viên năng khiếu #đào tạo giáo viên nghệ thuật #chương trình giáo dục năng khiếu #thi tuyển giáo viên âm nhạc mỹ thuật #chính sách thu hút giáo viên #giáo dục kỹ năng thẩm mỹ #phát triển trường nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục