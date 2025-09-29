TPHCM thiếu hơn 800 giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật nhưng không có người ứng tuyển

TPO - Dù có nhu cầu rất lớn, TPHCM chỉ tuyển được chưa tới 10% giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật so với chỉ tiêu khiến việc giảng dạy các môn năng khiếu tại các trường gặp nhiều khó khăn.

Thiếu hàng trăm giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật

Ngày 29/9, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TPHCM, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú bày tỏ lo ngại về tình trạng nhiều trường học thiếu giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, ảnh hưởng đến việc dạy học, đặc biệt là khi chương trình đang đẩy mạnh các môn năng khiếu. Đại biểu này đề xuất TPHCM cần có cơ chế hỗ trợ, thu hút giáo viên cho các trường.

Giải đáp vấn đề trên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, thừa nhận trong kỳ thi tuyển giáo viên diễn ra cuối tuần qua, rất ít ứng viên đăng ký dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trả lời đại biểu tại kỳ họp HĐND TPHCM diễn ra sáng 29/9. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Hiếu dẫn chứng: Môn Âm nhạc ở bậc Tiểu học chỉ có 46 thí sinh đăng ký trên tổng số 180 chỉ tiêu. Ở cấp THCS, có 65 người thi tuyển dù đang cần tới 223 giáo viên. Môn Mỹ thuật còn ảm đạm hơn. Cấp Tiểu học có 194 chỉ tiêu nhưng chỉ có 30 người đăng ký, còn ở cấp THCS số chỉ tiêu và ứng viên đăng ký thi tuyển lần lượt là 235 và 57.

“Tỷ lệ tuyển dụng thực tế ở các môn này hiện không đạt 10% so với nhu cầu. TPHCM có hai cơ sở đào tạo sư phạm chính là Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Sài Gòn. Song, mỗi năm, ngành Âm nhạc, Mỹ thuật chỉ tuyển khoảng 20 sinh viên. Số lượng sinh viên đã ít, nhiều người còn chọn làm việc ở lĩnh vực khác sau khi tốt nghiệp”, ông Hiếu nói.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, tình trạng thiếu giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật diễn ra nhiều năm nay. Sở đã tham mưu UBND TPHCM chính sách thu hút nhân lực song do vướng quy định về chế độ tiền lương nên chưa thể có cơ chế đặc thù với nhóm này.

Để khắc phục, Sở đã kiến nghị Bộ GD&ĐT tăng chỉ tiêu đào tạo cho các ngành Âm nhạc, Mỹ thuật tại hai trường ĐH trên. Đồng thời, thành phố chủ trương phát triển các trường STEM, trường nghệ thuật để tạo nguồn học sinh năng khiếu, bổ sung cho đội ngũ giáo viên tương lai.

Cùng với đó, theo hướng dẫn mới của Bộ, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao mời gọi văn nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia giảng dạy tại trường phổ thông. Cách làm này được kỳ vọng sẽ tăng cường giáo dục kỹ năng, thẩm mỹ cho học sinh và bù đắp tình trạng thiếu hụt giáo viên hiện nay.

Chi hơn 2.600 tỷ đồng hỗ trợ học phí

Kỳ họp HĐND TPHCM đã thông qua mức chi hơn 2.600 tỷ đồng để hỗ trợ cho học sinh công lập và ngoài công lập năm học 2025 - 2026.

Mức học phí hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được quy định như sau: bậc Mầm non 180.000 đồng, Tiểu học 80.000 đồng, THCS 100.000 đồng và THPT 120.000 đồng.

Với hình thức học trực tuyến, học phí được áp dụng bằng 75% so với mức chính thức. Tổng kinh phí dành cho chính sách này trong năm học 2025 - 2026 là 2.019 tỷ đồng.

Ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục sáng 27/9. Ảnh: Nhàn Lê

Đồng thời, trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các trường dân lập, tư thục, cũng như các cơ sở giáo dục trực thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn TPHCM sẽ được hỗ trợ học phí.

Chính sách dự kiến áp dụng từ năm học 2025 - 2026 với tổng kinh phí khoảng 624 tỷ đồng trích từ ngân sách thành phố. Nguồn kinh phí này sẽ chi trả học phí cho hơn 430.000 học sinh tại cơ sở dân lập, tư thục và khoảng 14.000 học sinh thuộc các cơ sở giáo dục trực thuộc trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.