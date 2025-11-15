Thả hơn 215.000 cá giống xuống sông Hậu tái tạo nguồn lợi thủy sản ĐBSCL

TPO - Ngày 15/11, tại An Giang, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ tổ chức thả hơn 215.500 con cá giống xuống sông Hậu nhằm tái tạo và bổ sung nguồn lợi thủy sản ở ĐBSCL.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp ba địa phương triển khai phong trào thả cá ra môi trường tự nhiên, đến nay đã lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều phường, xã trong khu vực.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các sở, ban ngành, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và đông đảo người dân.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết hoạt động thả cá giống là nhiệm vụ thường niên, hướng đến phục hồi các loài thủy sản bản địa, đặc biệt là nhóm quý hiếm có giá trị khoa học và kinh tế đang suy giảm.

Hơn 2 tấn cá giống được thả trên sông Hậu

“Hoạt động này góp phần tái tạo, làm phong phú đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi, chống khai thác tận diệt bằng thuốc nổ, xung điện, hóa chất…”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Hùng cho biết thêm, từ năm 2022 đến nay, hơn 2,5 triệu cá giống, tương đương trên 20 tấn đã được thả xuống sông Hậu và sông Tiền. Nhiều loài quý hiếm như cá hô, vồ cờ, tra dầu, ét mọi, mè hôi, thát lát, chạch lấu… được tái thả, góp phần phục hồi nguồn lợi tự nhiên ở ĐBSCL. Tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng, trong đó 70% từ nguồn xã hội hóa.

Thả cá xuống sông Hậu để tái tạo và bổ sung nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Thay mặt địa phương, ông Trần Thanh Hiệp - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang gửi lời cảm ơn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành. Theo ông Hiệp, phong trào thả cá liên tỉnh liên tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các địa phương và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân, tăng ni, phật tử.

Trong đợt này, 215.500 cá thể được thả (khoảng 2 tấn) gồm cá hô, cá tra dầu, cá mè hôi, cá heo, cá cóc, tôm càng xanh… với sự hỗ trợ kinh phí gần 390 triệu đồng từ hơn 20 tổ chức và cá nhân.