Xã hội

Google News

Sạt lở núi nghiêm trọng vùi lấp nhiều trang trại ở Hà Tĩnh

Hoài Nam
TPO - Tại xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xảy ra vụ sạt lở núi khiến khối lượng lớn đất, đá đổ sập vùi lấp trang trại của người dân.

Chiều 3/11, đại diện UBND xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy vụ sạt lở tại khu vực Rú Rác thuộc thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay, người dân địa phương nghe tiếng động lớn phát ra tại khu vực Rú Rác, thôn Nam Thành.

Ngay sau đó, nhiều người dân tại thôn đến xem thì phát hiện nhiều khối lượng lớn đất đá vùi lấp 3 trang trại nuôi dê, hươu, gà, cá và cây trồng. Ngoài ra vụ sạt lở khiến một xe bán tải, xe máy và nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

021fca7b2823a47dfd32.jpg
Hiện trường vụ sạt lở núi Rú Rác.

Tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, cảnh báo người dân không đi vào khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Theo đại diện UBND xã Cẩm Trung, vụ sạt lở khiến nghìn khối đất, đá đã tràn xuống vùi lấp với diện tích khoảng 2ha, trong đó có 3 trang trại và nhà dân bị ảnh hưởng.

f361dd134c4bc015995a-3158.jpg
Hiện trường vụ sạt lở vùi lấp nhà, trang trại của người dân.

“May mắn không có thiệt hại về người. Hiện chính quyền xã đang phối hợp với các lực lượng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại”, đại diện UBND xã Cẩm Trung cho biết.

Hiện nguyên nhân vụ sạt lở đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #sạt lở núi #sạt lở núi Hà Tĩnh #sạt lở núi vùi lấp tài sản

