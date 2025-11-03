Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão có thể đổ bộ với kịch bản rất xấu

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định mới nhất trong tối nay (3/11) cho thấy, bão Kalmaegi có thể đổ bộ với cường độ của một cơn bão rất mạnh, khoảng cấp 10-12, giật cấp 14-15. Vùng chịu tác động rất rộng lớn, có thể kéo dài từ Quảng Trị đến Khánh Hoà

Vào 19h tối nay (3/11), tâm bão trên vùng ven biển phía đông miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149 km/giờ), giật cấp 16. Như vậy, chỉ chưa đầy hai ngày, bão đã tăng 4-5 cấp.

Trong đêm nay và ngày mai (4/11), bão càn quét qua khu vực miền Trung của Philippines với cường độ rất mạnh. Đến 19h tối nay, khi đang trên khu vực miền Trung Philippines, bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo trong đêm mai, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi vào Biển Đông, trở thành bão số 13 năm nay.

Đến 19h tối 5/11, tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 800km về phía đông đông nam. Lúc này bão vẫn giữ cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Đáng lưu ý, khi tiến gần về vùng biển các tỉnh Nam Trung Bộ nước ta, bão có xu thế tiếp tục mạnh lên do đi qua một vùng biển khá ấm và ít gặp trở ngại. Vì vậy, đến 19h tối 6/11 khi cách bờ biển khu vực Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khoảng 200km về phía đông đông nam, bão vẫn tiếp tục mạnh lên cấp 14, giật cấp 17.

anh-man-hinh-2025-11-03-luc-203608.png
Bão Kalmaegi có thể đổ bộ đất liền nước ta với cường độ rất mạnh.

Theo các chuyên gia, với đường đi được nhận định như hiện tại, bão ít khả năng tương tác mạnh với không khí lạnh nên khó xảy ra kịch bản suy yếu nhanh. Dự báo trong sáng ngày 7/11, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngay từ đêm 6/11, bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12 - 13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15.

Mưa lớn diện rộng có thể bắt đầu từ đêm 6/11 đến ngày 9/11 trên một khu vực rộng lớn từ Quảng Trị đến Đắk Lắk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng lưu ý, số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới. Vì vậy, cơ quan này đề nghị các bộ, ngành, địa phương và người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về cơn bão.

Ngay từ chiều nay, do ảnh hưởng hoàn lưu rìa phía tây cơn bão, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt #bão số 13 #bão số 13 Fengshen #bão số 13 năm 2025 #bão số 13 windy #bão ảnh hưởng đến những tỉnh nào #bão ảnh hưởng đến đâu #bão ảnh hưởng đến các tỉnh nào #bão ảnh hưởng đến khu vực nào

Xem thêm

Cùng chuyên mục