Bộ đội Gia Lai chuyển đổi số

TPO - Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên hãy là “một hạt nhân chuyển đổi số”, mỗi tập thể là một “điểm sáng đổi mới sáng tạo”, để chuyển đổi số không chỉ dừng ở công nghệ, mà lan tỏa trong văn hóa, trong tinh thần và trong phương pháp làm việc của người lính thời đại mới.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực học tập, rèn luyện, làm chủ công nghệ số.

Ngày 10/10, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025.

Chuyển đổi số (CĐS) không chỉ là một xu hướng công nghệ, mà là cuộc cách mạng về tư duy, về phương pháp làm việc và cách tiếp cận vấn đề. CĐS đang thay đổi từng lĩnh vực của đời sống - từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, đến quốc phòng, an ninh - mở ra một không gian phát triển mới, linh hoạt, năng động và không giới hạn cho mỗi tổ chức, mỗi cá nhân.

Theo lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, đối với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, CĐS là hành trình đưa công nghệ gắn liền với nhiệm vụ chính trị, để mỗi cán bộ, chiến sĩ có thể làm việc khoa học hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai xác định: “Nhanh hơn, hiệu quả hơn, toàn diện hơn” là chủ đề của ngày CĐS năm nay.

Trong đó, “Nhanh hơn” là giúp rút ngắn thời gian xử lý thông tin và ra quyết định, tăng tốc độ truyền nhận, phản ứng và thực thi các nhiệm vụ; “Hiệu quả hơn” là dùng ít nguồn lực (thời gian, nhân lực, kinh phí) nhưng đạt kết quả cao hơn, tối ưu hóa phân bổ lực lượng, tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao chất lượng báo cáo và kế hoạch; “Toàn diện hơn” là bao phủ toàn bộ hoạt động và các yếu tố có liên quan từ tổ chức, con người, quy trình, hạ tầng kỹ thuật, đến khung pháp lý, an ninh thông tin và hợp tác liên ngành, đó không chỉ là cài đặt một vài công cụ, không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời hiệu triệu hành động mạnh mẽ.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tích cực học tập, rèn luyện, làm chủ công nghệ số, ứng dụng vào từng phần việc, từng nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần sáng tạo, đề xuất sáng kiến, mô hình mới trong huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục, quản lý đơn vị;

Đồng thời, lan tỏa tinh thần CĐS bằng hành động thiết thực - đổi mới trong tác phong, trong lề lối công tác và trong cách tiếp cận thông tin. Cùng với đó, mỗi cơ quan, đơn vị hãy biến phong trào CĐS thành phong trào thi đua thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.