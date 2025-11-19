Lãnh đạo xã trưng dụng ô tô của phóng viên đưa sản phụ băng lũ đi đẻ

Khoảng 11h40 ngày 19/11, bà Võ Hoàng Lan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao (Gia Lai) nhận được tin báo chị Siu Huynh (23 tuổi, thôn Chro Pơ Nan, xã Ia Hiao) đang đau đẻ từ rạng sáng cùng ngày.
Trong khi đó, khoảng 338 hộ dân thôn Chro Pơ Nan bị ngập nặng, có khu vực bị nước dâng lên tới 1,5m, nhiều điểm nước xoáy mạnh rất nguy hiểm.
Đặc biệt, trên Quốc lộ 25 có hàng chục điểm bị ngập, dòng nước chảy xiết. Ngay sau đó, bà Lan cùng Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao nhanh chóng tới đưa chị Huynh đi Trung tâm Y tế phường Ayun Pa cách hơn 10 cây số.
Thời điểm này nhóm báo đài ở tỉnh Gia Lai cũng có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình bão lũ. Để thuận tiện trong việc di chuyển, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao trưng dụng ô tô bán tải nhóm phóng viên để thuận tiện cho việc di chuyển. Khi qua các điểm nước lớn, bà Lan hỏi tình hình ngập lụt sau đó mới cho xe ô tô di chuyển qua để đảm bảo an toàn. Khoảng 30p sau, bà Lan đã đưa chị Huynh tới Trung tâm Y tế phường Ayun Pa an toàn.
“Vợ em có bầu 39 tuần rồi. Nửa đêm nước dâng cao, vợ nói đau đẻ làm cả nhà lo lắng vì xe máy không đi được. Mọi người chuẩn bị đồ để đưa đi sinh rồi mà quanh làng không có ô tô gầm cao. May quá có chủ tịch và phó chủ tịch xã Ia Hiao đưa xe bán tải tới, cùng đưa vợ em tới bệnh viện. Đến nơi rồi em vui lắm”, chồng của Huynh xúc động.
Ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện để ứng cứu, đưa người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các hồ chứa ở thượng nguồn tạm dừng xả nước nhằm giảm a'p lực lũ cho vùng hạ du.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương tăng cường lực lượng cơ động đến các khu vực ngập lụt để hỗ trợ sơ tán dân, bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh trật tự; các xã, phường phải thực hiện sơ tán triệt để theo phương án đã phê duyệt, đồng thời tiếp tục rà soát, di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở.