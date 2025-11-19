Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Lãnh đạo xã trưng dụng ô tô của phóng viên đưa sản phụ băng lũ đi đẻ

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao đã trưng dụng ô tô bán tải của phóng viên để đưa sản phụ qua vùng lũ nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho mẹ con đến Trung tâm Y tế phường Ayun Pa.

Khoảng 11h40 ngày 19/11, bà Võ Hoàng Lan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao (Gia Lai) nhận được tin báo chị Siu Huynh (23 tuổi, thôn Chro Pơ Nan, xã Ia Hiao) đang đau đẻ từ rạng sáng cùng ngày.

Trong khi đó, khoảng 338 hộ dân thôn Chro Pơ Nan bị ngập nặng, có khu vực bị nước dâng lên tới 1,5m, nhiều điểm nước xoáy mạnh rất nguy hiểm.

Đặc biệt, trên Quốc lộ 25 có hàng chục điểm bị ngập, dòng nước chảy xiết. Ngay sau đó, bà Lan cùng Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao nhanh chóng tới đưa chị Huynh đi Trung tâm Y tế phường Ayun Pa cách hơn 10 cây số.

4377702158695627664-1.jpg
Chị Siu Huynh được chồng đưa đi sinh.
tien-phong-6570.jpg
Bà Lan (nghe điện thoại) cùng bà Ngô Thị Thanh Diệp - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao (cầm ô) đưa sản phụ lên xe ô tô.

Thời điểm này nhóm báo đài ở tỉnh Gia Lai cũng có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình bão lũ. Để thuận tiện trong việc di chuyển, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao trưng dụng ô tô bán tải nhóm phóng viên để thuận tiện cho việc di chuyển. Khi qua các điểm nước lớn, bà Lan hỏi tình hình ngập lụt sau đó mới cho xe ô tô di chuyển qua để đảm bảo an toàn. Khoảng 30p sau, bà Lan đã đưa chị Huynh tới Trung tâm Y tế phường Ayun Pa an toàn.

a-8684.jpg
Gia đình chị Siu Huynh mừng rỡ khi được lãnh đạo địa phương, nhóm phóng viên đưa tới Trung tâm Y tế phường Ayun Pa.

“Vợ em có bầu 39 tuần rồi. Nửa đêm nước dâng cao, vợ nói đau đẻ làm cả nhà lo lắng vì xe máy không đi được. Mọi người chuẩn bị đồ để đưa đi sinh rồi mà quanh làng không có ô tô gầm cao. May quá có chủ tịch và phó chủ tịch xã Ia Hiao đưa xe bán tải tới, cùng đưa vợ em tới bệnh viện. Đến nơi rồi em vui lắm”, chồng của Huynh xúc động.

Ngày 19/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng và phương tiện để ứng cứu, đưa người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các hồ chứa ở thượng nguồn tạm dừng xả nước nhằm giảm a'p lực lũ cho vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương tăng cường lực lượng cơ động đến các khu vực ngập lụt để hỗ trợ sơ tán dân, bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh trật tự; các xã, phường phải thực hiện sơ tán triệt để theo phương án đã phê duyệt, đồng thời tiếp tục rà soát, di dời người dân khỏi các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Tiền Lê
#Chủ tịch xã #xe ô tô #phóng viên #đưa người đi đẻ #xã Ia Hiao #ngập lụt #cứu người #cấp cứu #sản phụ #bị ngập nặng #Quốc lộ 25

Xem thêm

Cùng chuyên mục