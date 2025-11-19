Lãnh đạo xã trưng dụng ô tô của phóng viên đưa sản phụ băng lũ đi đẻ

TPO - Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao đã trưng dụng ô tô bán tải của phóng viên để đưa sản phụ qua vùng lũ nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho mẹ con đến Trung tâm Y tế phường Ayun Pa.

Khoảng 11h40 ngày 19/11, bà Võ Hoàng Lan - Chủ tịch UBND xã Ia Hiao (Gia Lai) nhận được tin báo chị Siu Huynh (23 tuổi, thôn Chro Pơ Nan, xã Ia Hiao) đang đau đẻ từ rạng sáng cùng ngày.

Trong khi đó, khoảng 338 hộ dân thôn Chro Pơ Nan bị ngập nặng, có khu vực bị nước dâng lên tới 1,5m, nhiều điểm nước xoáy mạnh rất nguy hiểm.

Đặc biệt, trên Quốc lộ 25 có hàng chục điểm bị ngập, dòng nước chảy xiết. Ngay sau đó, bà Lan cùng Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao nhanh chóng tới đưa chị Huynh đi Trung tâm Y tế phường Ayun Pa cách hơn 10 cây số.

Chị Siu Huynh được chồng đưa đi sinh.

Bà Lan (nghe điện thoại) cùng bà Ngô Thị Thanh Diệp - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao (cầm ô) đưa sản phụ lên xe ô tô.

Thời điểm này nhóm báo đài ở tỉnh Gia Lai cũng có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình bão lũ. Để thuận tiện trong việc di chuyển, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao trưng dụng ô tô bán tải nhóm phóng viên để thuận tiện cho việc di chuyển. Khi qua các điểm nước lớn, bà Lan hỏi tình hình ngập lụt sau đó mới cho xe ô tô di chuyển qua để đảm bảo an toàn. Khoảng 30p sau, bà Lan đã đưa chị Huynh tới Trung tâm Y tế phường Ayun Pa an toàn.

Gia đình chị Siu Huynh mừng rỡ khi được lãnh đạo địa phương, nhóm phóng viên đưa tới Trung tâm Y tế phường Ayun Pa.

“Vợ em có bầu 39 tuần rồi. Nửa đêm nước dâng cao, vợ nói đau đẻ làm cả nhà lo lắng vì xe máy không đi được. Mọi người chuẩn bị đồ để đưa đi sinh rồi mà quanh làng không có ô tô gầm cao. May quá có chủ tịch và phó chủ tịch xã Ia Hiao đưa xe bán tải tới, cùng đưa vợ em tới bệnh viện. Đến nơi rồi em vui lắm”, chồng của Huynh xúc động.