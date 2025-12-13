Làm rõ clip 'người mẹ già khóc nức nở trên xe khách vì bị bỏ rơi'

Clip quay lại cảnh người mẹ già từ Đắk Lắk vào TPHCM nhưng bị con gái từ chối đón khiến bà khóc nức nở, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Ngày 13-12, tin từ UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết Phòng Văn hóa - Xã hội đã phối hợp với Trưởng khu phố Liên Trì 2 tiến hành làm rõ thông tin đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội.

Hình ảnh người mẹ khóc nức nở trên xe khách gây xôn xao cộng đồng mạng

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ già từ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk lên xe khách vào TPHCM với con gái. Khi xe khách đi được một đoạn, tài xế gọi điện thoại cho người con ở TPHCM thì người này từ chối đón mẹ. Sau đó, tài xế xe khách phải đưa bà vào Công an phường Tuy Hòa.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip này đã gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Theo kết quả xác minh của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Kiến, người mẹ trong đoạn clip là bà N.T.T. Bà T. có 2 người con gái là N.T.T. (con gái lớn, hiện sinh sống tại khu phố Liên Trì 2) và N.T.Đ. (con gái út, hiện sinh sống tại TPHCM).

Bà T. từng sống cùng con gái út tại TPHCM. Thời gian gần đây, bà về Đắk Lắk thăm con gái lớn và ở lại khoảng 5 ngày.

Đến ngày 9-12, con gái lớn đặt mua vé xe khách để bà T. quay lại TPHCM thì xảy ra sự việc con gái út không tiếp tục nhận chăm sóc mẹ.

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Kiến, hiện người con gái lớn khẳng định gia đình vẫn đang chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, hoàn toàn không có chuyện "bỏ rơi mẹ" như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi đó, bà T. cho biết sẽ ở lại với con gái lớn và không vào TPHCM nữa.