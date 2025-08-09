Từ bệnh án điện tử đến AI, chiến lược mới của ngành nhãn khoa Việt Nam

TPO - “Đây là thời điểm ngành nhãn khoa cần tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng mạng lưới chuyên khoa sâu và lan tỏa các mô hình chăm sóc mắt hiệu quả đến những khu vực còn hạn chế trong tiếp cận y tế”, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia nhấn mạnh tại Hội nghị Nhãn khoa năm 2025 – sự kiện khoa học lớn nhất trong lĩnh vực nhãn khoa Việt Nam, ngày 9/8.

Hội nghị đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, hai trung tâm hàng đầu cả nước và khu vực, quy tụ gần 1.500 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên từ các cơ sở nhãn khoa trên toàn quốc cùng nhiều chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hungary, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia…

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng việc Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận thanh toán bệnh mắt hột không chỉ là thành tựu của riêng chuyên ngành mắt, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh khoa học, năng lực tổ chức và giá trị nhân đạo của hệ thống y tế quốc gia.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Hiện mỗi năm có hàng trăm nghìn bệnh nhân được khám, điều trị bằng các kỹ thuật hiện đại như phaco, cắt dịch kính, ghép giác mạc, laser điều trị tật khúc xạ, quản lý võng mạc tiểu đường và chăm sóc mắt trẻ em qua chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ”. Theo Thứ trưởng, ngành nhãn khoa đang bước vào giai đoạn phát triển mới mang tính bản lề, đòi hỏi không chỉ năng lực chuyên môn mà còn phải có tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và hành động đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Phát huy nguồn lực công – tư để bứt phá

Trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết 57 về đột phá khoa học – công nghệ và chuyển đổi số, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, cùng Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Thứ trưởng đề nghị ngành nhãn khoa cần phát huy tối đa mọi nguồn lực công – tư để trở thành một trong những mũi nhọn đổi mới của y học hiện đại. Hai bệnh viện đầu ngành phải tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, tham mưu cho Bộ Y tế trong phòng chống mù lòa, cập nhật phác đồ, hoàn thiện danh mục kỹ thuật và xây dựng hướng dẫn chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm.

Chuyển đổi số phải được triển khai một cách thực chất và toàn diện, từ bệnh án điện tử, dữ liệu chuyên khoa, đến ứng dụng AI trong chẩn đoán hình ảnh, phân tầng nguy cơ và cá thể hóa điều trị. Song song, cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh thông kỹ thuật, giàu y đức, sẵn sàng hội nhập với xu thế y học hiện đại. Khu vực y tế tư nhân – với 75 bệnh viện chuyên khoa mắt trong tổng số 402 bệnh viện tư nhân – được khuyến khích tham gia mạng lưới nhãn khoa quốc gia, áp dụng công nghệ và AI để nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 68.

Nhiều kỹ thuật hiện đại trong ngành Nhãn khoa được thực hiênn tại Việt Nam

PGS.TS Phạm Ngọc Đông – Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết Hội nghị Nhãn khoa 2025 là diễn đàn khoa học uy tín, nơi chia sẻ những tiến bộ chuyên môn, công nghệ mới, kinh nghiệm điều trị và quản trị bệnh viện. Hội nghị lần này có 119 báo cáo khoa học, trong đó 47 của Bệnh viện Mắt Trung ương, 34 của Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh, 23 từ các cơ sở bạn và 15 từ chuyên gia quốc tế. Ngoài ra, hơn 30 hãng và nhà phân phối dược phẩm, thiết bị y tế đã trưng bày sản phẩm, giúp y bác sĩ tiếp cận những công nghệ, máy móc và thuốc điều trị tối tân nhất.

“Sau những năm thiếu thốn thuốc và vật tư y tế, chúng tôi vui mừng vì hiện không chỉ đủ mà còn có những loại thuốc tốt nhất, máy móc hiện đại nhất để phục vụ bệnh nhân,” PGS.TS Phạm Ngọc Đông chia sẻ. Ông nhấn mạnh, công nghệ tiên tiến đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật giỏi, giàu kinh nghiệm, làm chủ kỹ thuật và có khả năng xử lý tốt các tình huống phức tạp.

PGS.TS Phạm Ngọc Đông – Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Bước tiến mới trong phẫu thuật khúc xạ

Trong khuôn khổ hội nghị, Bệnh viện Mắt Trung ương giới thiệu máy phẫu thuật khúc xạ và ghép giác mạc VisuMax 800 cùng hệ thống chẩn đoán hình ảnh đồng bộ. Thiết bị này cho phép điều trị hiệu quả các tật khúc xạ phức tạp, từ cận thị tới -10.00 Diop, loạn thị tới -5.00 Diop, viễn thị tới +6.00 Diop, phù hợp với bệnh nhân giác mạc mỏng hoặc không đủ điều kiện phẫu thuật bằng phương pháp khác.

Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên, có thị lực ổn định trong 6-12 tháng, giác mạc đủ dày và không mắc bệnh lý mắt nghiêm trọng mới được chỉ định phẫu thuật. Việc tư vấn, đánh giá toàn diện trước mổ là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn và thành công.

Với định hướng chiến lược, sự kết hợp công – tư và hợp tác quốc tế sâu rộng, ngành nhãn khoa Việt Nam đang đặt mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau vì rào cản y tế, mang lại ánh sáng và chất lượng sống tốt hơn cho hàng triệu người dân.