Phạt hơn 300 triệu đồng công ty sản xuất loại gạo ngâm nước tự nở như cơm

Cảnh Kỳ
TPO - Công ty sản xuất, kinh doanh gạo ở Cần Thơ bị xử phạt hơn 300 triệu đồng, do sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng công ty không có bản tự công bố sản phẩm, nhãn mác hàng hóa không được ghi đủ các nội dung bắt buộc, ghi chỉ dẫn địa lý giả mạo. Sản phẩm gạo của doanh nghiệp này trước đó bị người dân phản ánh khi đem ngâm nước tự nở như cơm nấu chín.

Ngày 9/10, thông tin với phóng viên báo Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, vừa thực hiện định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại, dịch vụ, chế biến lương thực T.P ( gọi tắt là Công ty T.P, trụ sở ở phường An Bình, Cần Thơ). Tổng mức phạt hơn 300 triệu đồng.

hg.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh gạo sau phản ánh của người dân.

Theo đó, Công ty T.P bị phát hiện loạt vi phạm, như: Sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không có bản tự công bố sản phẩm; hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc; hàng hóa mang chỉ dẫn địa lý giả mạo.

Các vi phạm trên được phát hiện khi kiểm tra loại gạo nhãn "Một buội đỏ Hồng Dân”, hiệu Con Ong theo phản ánh của người dân.

Trước đó, hồi tháng 5/2025, một hộ dân ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ) mua 4 bao gạo (mỗi bao 25kg) với giá 365.000 đồng, trên bao bì ghi “Một buội đỏ”, hiệu Con Ong.

Gia đình lấy gạo nấu cơm ăn không phát hiện gì bất thường. Đến khi ngâm gạo khoảng 30 phút để xay bột làm bánh, nhiều hạt gạo nở mềm, hơi nhớt, dùng tay bóp nhẹ hạt nát mềm như cơm chín. Những hạt gạo có vấn đề bất thường này chiếm tỷ lệ khoảng 30-40%.

Vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, người dân đã trả lại 3 bao gạo cho cửa hàng và phản ánh đến cơ quan chức năng. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang (cũ) đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh gạo và phối hợp với Cần Thơ kiểm tra Công ty T.P - nơi sản xuất, phân phối loại gạo trên.

Công ty T.P khai nhận, loại gạo trên được mua từ nước ngoài rồi sang chiết từ bao 50kg (nguyên mẫu nhập khẩu) ra bao của doanh nghiệp (25kg) để bán, có dấu hiệu vi phạm ghi nhãn hàng hóa…

Căn cứ các quy định liên quan, UBND TP. Cần Thơ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại, dịch vụ, chế biến lương thực T.P số tiền 303 triệu đồng.

Cảnh Kỳ
