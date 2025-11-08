Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Yêu cầu kiểm điểm 11 chủ đầu tư dự án tại Quảng Trị

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quảng Trị hiện vẫn còn nhiều dự án chưa giải ngân (0%) hoặc giải ngân thấp (dưới 20%), bị Thủ tướng Chính phủ phê bình. Chủ tịch UBND tỉnh cương quyết mạnh tay xử lý 11 chủ đầu tư “bất động” trong giải ngân vốn công.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong vừa ban hành chỉ đạo yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 11 chủ đầu tư có dự án giải ngân vốn đầu tư công đạt 0% tính đến hết tháng 10 năm nay; yêu cầu toàn bộ các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm nay.

nhieu-du-an-trong-diem-dau-tu-cong-o-quang-tri-cham-tien-do-1.png
Nhiều dự án đầu tư công trọng điểm tại Quảng Trị đang có tỷ lệ giải ngân vốn thấp.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XII, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Trị hiện vẫn thấp hơn mức trung bình cả nước. Đáng chú ý, vẫn còn nhiều dự án chưa giải ngân đồng nào, hoặc mới đạt dưới 20% kế hoạch vốn. Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh, và bị Thủ tướng Chính phủ phê bình.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong yêu cầu các chủ đầu tư có dự án chưa giải ngân phải tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan; làm rõ nguyên nhân chậm trễ, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục ngay. Các chủ đầu tư phải hoàn thành nghiệm thu, thanh toán và thực hiện giải ngân vốn lần đầu trước ngày 15/11 tới.

“Các đơn vị đến ngày 15/11 vẫn không có chuyển biến sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả giải ngân đến hết ngày 15/11. Trường hợp các dự án vẫn không có tiến triển, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

nhieu-du-an-trong-diem-dau-tu-cong-o-quang-tri-cham-tien-do-3.png
Dự án cầu Cửa Tùng giải ngân vốn đạt 2,61%.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 28/10, toàn tỉnh còn 14 dự án có tỷ lệ giải ngân 0%, với tổng kế hoạch vốn năm nay là hơn 1.766 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, vốn đầu tư hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng.

14 dự án có kế hoạch vốn năm nay giải ngân 0%. Chủ đầu tư các dự án trên, gồm: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, UBND xã Quảng Ninh, Ban QLDA đầu tư xây dựng Quảng Ninh, UBND phường Ba Đồn, Ban QLDA Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp xã Hướng Hiệp, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất Minh Hóa, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

nhieu-du-an-trong-diem-dau-tu-cong-o-quang-tri-cham-tien-do-2.png
Nhiều công trình, dự án ở Quảng Trị cần đẩy nhanh để kịp tiến độ hoàn thành đang "đứng bánh" thi công do mưa lũ.

Đối với 41 dự án có kế hoạch vốn giải ngân thấp (dưới 20%), có nhiều dự án tỷ lệ giải ngân dưới 10%, trong đó dự án tỷ lệ giải ngân thấp nhất là 0,03%. Điều đó cho thấy áp lực rất lớn đối với tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh trong những tháng cuối năm.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân của đơn vị mình; chủ động rà soát, xử lý vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh quyết toán và thủ tục đầu tư.

Hữu Thành
#đầu tư công #Giải ngân vốn đầu tư công 2025 #Chủ tịch tỉnh Quảng Trị #công trình trọng điểm #xử lý trách nhiệm chủ đầu tư #Thủ tướng Chính phủ phê bình

