Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Trị phê bình 12 chủ tịch xã, phường

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do chậm trễ trong việc mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của địa phương nên 12 Chủ tịch UBND xã, phường ở tỉnh Quảng Trị đã bị phê bình.

Ngày 14/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1323/UBND-TH yêu cầu các địa phương khẩn trương mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) để phục vụ thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) kế hoạch vốn năm 2025.

Song đến ngày 30/9, báo cáo từ KBNN Khu vực XII cho thấy vẫn còn 12 xã, phường ở tỉnh Quảng Trị chưa hoàn tất thủ tục đăng ký mở tài khoản là xã Trung Thuần, Phú Trạch, Quảng Trạch, Hòa Trạch, Gio Linh, Khe Sanh, Nam Cửa Việt, Diên Sanh, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định và phường Quảng Trị.

chu-tich-tinh-quang-tri-tran-phong-kiem-tra-cong-trinh.png
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trần Phong - kiểm tra tiến độ một số công trình xây dựng trọng điểm﻿ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các xã, phường nói trên mà còn tác động chung đến tiến độ giải ngân của toàn tỉnh.

Do đó, các chủ tịch UBND của 12 xã, phường này đã bị phê bình và yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch tại KBNN trước ngày 15/10.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các địa phương có dự án đầu tư công phải xây dựng kế hoạch chi tiết, tích cực đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán kịp thời, đảm bảo giải ngân đạt mục tiêu, tránh dồn việc vào cuối năm. Đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các xã, phường chậm trễ trong mở tài khoản, thực hiện và giải ngân chậm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Hữu Thành
#chậm trễ giải ngân #mở tài khoản giao dịch #Kho bạc Nhà nước #UBND tỉnh Quảng Trị #phê bình chủ tịch xã phường

Xem thêm

Cùng chuyên mục