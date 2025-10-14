Quảng Trị phê bình 12 chủ tịch xã, phường

TPO - Do chậm trễ trong việc mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của địa phương nên 12 Chủ tịch UBND xã, phường ở tỉnh Quảng Trị đã bị phê bình.

Ngày 14/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1323/UBND-TH yêu cầu các địa phương khẩn trương mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) để phục vụ thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) kế hoạch vốn năm 2025.

Song đến ngày 30/9, báo cáo từ KBNN Khu vực XII cho thấy vẫn còn 12 xã, phường ở tỉnh Quảng Trị chưa hoàn tất thủ tục đăng ký mở tài khoản là xã Trung Thuần, Phú Trạch, Quảng Trạch, Hòa Trạch, Gio Linh, Khe Sanh, Nam Cửa Việt, Diên Sanh, Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Vĩnh Định và phường Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Trần Phong - kiểm tra tiến độ một số công trình xây dựng trọng điểm﻿ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các xã, phường nói trên mà còn tác động chung đến tiến độ giải ngân của toàn tỉnh.

Do đó, các chủ tịch UBND của 12 xã, phường này đã bị phê bình và yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch tại KBNN trước ngày 15/10.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo các địa phương có dự án đầu tư công phải xây dựng kế hoạch chi tiết, tích cực đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán kịp thời, đảm bảo giải ngân đạt mục tiêu, tránh dồn việc vào cuối năm. Đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các xã, phường chậm trễ trong mở tài khoản, thực hiện và giải ngân chậm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh.