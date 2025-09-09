Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Giải ngân đầu tư công ì ạch, Lâm Đồng họp khẩn tháo gỡ vướng mắc

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đến hết tháng 8/2025, toàn tỉnh Lâm Đồng chỉ giải ngân được 6.369 tỷ đồng, đạt 33,7% kế hoạch. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tỉnh này đã tổ chức họp khẩn.

Ngày 9/9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến hết tháng 8/2025, tỉnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công được 6.369 tỷ đồng, đạt 33,7% kế hoạch. Tuy nhiên, có 525 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn được giao năm 2025. Trong đó, có 67 dự án có số vốn được bố trí từ 30 tỷ đồng trở lên.
Đáng chú ý, vốn địa phương chiếm 35 dự án với hơn 4.500 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương có 30 dự án gần 4.000 tỷ đồng, còn lại là vốn ODA với 2 dự án hơn 270 tỷ đồng.

img-8408.jpg
Quang cảnh cuộc họp.

Trao đổi tại cuộc họp, ông Hà Sỹ Sơn - Giám đốc Ban Quản lý Dự án số 3, cho rằng: Vướng mắc lớn nhất vẫn là công tác giải phóng mặt bằng vì nhiều công trình có vốn sẵn nhưng không có mặt bằng để thi công. "Nếu Ban Quản lý được giữ lại chức năng giải phóng mặt bằng và tập trung kiểm kê lập phương án bồi thường thì tiến độ sẽ được cải thiện rõ rệt", ông Sơn cho biết.

Trong khi đó, ông Vũ Hoàng Long - Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai, cho hay: Địa phương có nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai, với 67 hộ thuộc diện giải tỏa. Đến nay địa phương đã vận động được 59 hộ, còn 8 hộ chưa chấp thuận. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm khi chủ đầu tư mới thi công trên diện tích của 20 hộ, số còn lại chưa triển khai.

Trước những khó khăn và vướng mắc trên, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các ban quản lý dự án làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, không đổ lỗi hoàn toàn cho công tác giải phóng mặt bằng. "Nhiều dự án đã có mặt bằng thuận lợi nhưng vẫn chậm thi công. Chủ đầu tư cần đốc thúc, kiên quyết với nhà thầu, đồng thời công khai phê bình đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ", ông Hồ Văn Mười nói.

img-8413.jpg
Ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu.

Ông Hồ Văn Mười cũng nhấn mạnh: Khối lượng vốn đầu tư công còn lại của năm 2025 là rất lớn, trung bình 4 tháng cuối năm Lâm Đồng phải giải ngân khoảng 3.600 tỷ đồng/tháng mới có thể hoàn thành chỉ tiêu. Ông Mười yêu cầu các đơn vị kiện toàn nhân sự, phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước để đẩy nhanh thanh toán khối lượng hoàn thành.

"Công tác giải phóng mặt bằng cần đặt công tác vận động, tuyên truyền lên hàng đầu để người dân hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng chính quyền. Bởi khi cơ sở hạ tầng hoàn thiện sẽ trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng", ông Hồ Văn Mười lưu ý.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #giải ngân vốn #dự án đầu tư công #giải phóng mặt bằng #khó khăn vướng mắc

