An Giang đặt mục tiêu giải ngân tối thiểu 70% vốn đầu tư công trước 30/9

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế An Giang tăng trưởng hơn 8,1%, thuộc nhóm 17 tỉnh, thành phố có mức tăng trên 8%. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu, các dự án đầu tư công phải giải ngân đạt tối thiểu 70% trước ngày 30/9, quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn để hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm.

Ngày 9/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, phường, đặc khu để triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm và đánh giá hoạt động mô hình chính quyền hai cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế tỉnh tăng trưởng hơn 8,1%, thuộc nhóm 17 tỉnh, thành phố có mức tăng trên 8%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt so với cùng kỳ, bộ máy chính quyền vận hành trơn tru, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao nhất (hơn 11,3%); tiếp đến với dịch vụ (tăng 10,8%); khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 3,4%. Một số sản phẩm chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, như thủy sản đông lạnh, gạo, dệt may, giày da, cá hộp, khai thác đá, điện...

Cũng theo lãnh đạo tỉnh An Giang, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư mạnh, với các dự án trọng điểm, như: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hậu Giang - Cà Mau; cầu Vàm Xáng - Thị Đội; đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận... Bên cạnh đó, tỉnh tích cực chuẩn bị các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, kêu gọi đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc, sân bay Rạch Giá.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); chủ động, sáng tạo, đoàn kết, đặc biệt tại 102 xã, phường, đặc khu.

Ông Hồ Văn Mừng giao Sở Nội vụ tổ chức tập huấn về mô hình chính quyền hai cấp cho địa phương; Sở Tài chính tham mưu giải quyết các kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất, đường truyền trực tuyến tại các xã, phường.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, đến ngày 30/9, tất cả dự án đầu tư công phải giải ngân vốn đạt tối thiểu 70%. Đồng thời, khẩn trương thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng và xây dựng đề án tổ chức các hoạt động Hội nghị APEC 2027.

"Cần có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, kịp thời hơn để khắc phục điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm. Tăng cường phân cấp, phân quyền và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án", ông Mừng nói.

Bên cạnh đó, tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm tra, các bản án hành chính; đảm bảo an ninh biên giới, kiểm soát buôn lậu, ma túy và xử lý nghiêm các loại tội phạm.