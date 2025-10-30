Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Năm 2026 Cần Thơ phải tiêu hơn 30.000 tỷ đồng đầu tư công

Cảnh Kỳ
TPO - Trước thực trạng một số đơn vị chậm thực hiện thủ tục đầu tư dự án vốn đầu tư công năm tới và giai đoạn 2026-2030, nguy cơ ảnh hưởng đến công tác đầu tư và giải ngân vốn của thành phố, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2026 phải hoàn tất thủ tục phê duyệt trước ngày 5/11 tới.

UBND TP. Cần Thơ đánh giá, hiện nhiều dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm tới, và vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 đã được chỉ đạo chuẩn bị thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại một số đơn vị còn chậm, đặc biệt Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp - đơn vị được giao nhiều dự án quan trọng, có quy mô vốn lớn nhưng chưa hoàn tất hồ sơ trình cấp thẩm quyền theo quy định, ảnh hưởng đến công tác đầu tư chung của thành phố.

Lãnh đạo Cần Thơ kiểm tra dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: A.N.

Để kịp thời triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Các dự án dự kiến khởi công mới trong năm tới phải hoàn tất thủ tục phê duyệt trước ngày 5/11 tới, để UBND trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định giao kế hoạch vốn tại kỳ họp cuối năm.

Các sở liên quan được yêu cầu rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, Sở Tài chính đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp và tham mưu UBND trình HĐND thành phố. Sở Nội vụ được giao chủ trì làm rõ trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được giao.

Dự kiến, kế hoạch đầu tư công năm 2026 của Cần Thơ hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương gần 14.100 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 15.900 tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính Cần Thơ, năm 2025, tổng kế hoạch đầu tư công của Thành phố sau hợp nhất trên 30.100 tỷ đồng. Tính đến ngày 27/10, giải ngân mới đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tức hơn 34% kế hoạch.

Cảnh Kỳ
