Kinh tế

Google News

Giải ngân đầu tư công: Không chấp nhận tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm

Nguyễn Thắng
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh quan điểm, giải ngân vốn đầu tư công là mệnh lệnh chính trị, không chấp nhận tư tưởng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.

Tính đến ngày 21/10, tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân hơn 11.700 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm. Trong đó, vốn giao trong năm giải ngân hơn 10.800 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tỉnh Bắc Ninh biểu dương các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lương Tài (91%), Tân Yên (83%), Yên Thế (72%), Ban Dân dụng và Phát triển đô thị Bắc Ninh số 1 (79%), xã Việt Yên (96%), xã Nhân Thắng (96%)…

Ngược lại, nhiều đơn vị bị phê bình tiến độ giải ngân thấp, như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Lục Ngạn (11%), Gia Bình (18%), Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp Bắc Ninh số 1 (28%), xã Biển Động (3%), xã Sa Lý (16%), xã An Lạc (18%)…

tp-c14.jpg
Bắc Ninh “mạnh tay” với đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chỉ rõ một số tồn tại, đó là một số cơ quan, địa phương và chủ đầu tư chưa quyết liệt, chưa thực sự đau đáu, chưa lao tâm khổ tứ vì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Không thể để nguồn lực nằm chờ trong khi nhu cầu đầu tư, phát triển rất cấp bách.

Bởi vậy, giải ngân vốn đầu tư công là mệnh lệnh chính trị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương không tiêu hết nguồn lực là không chấp nhận được, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Tuấn đề nghị các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phụ trách địa bàn phải trực tiếp đôn đốc, kiểm tra tiến độ từng dự án. Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh phải hướng dẫn kịp thời thủ tục, không để thủ tục hành chính cản trở tiến độ giải ngân.

tp-c5.jpg
Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương không đùn đẩy trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công.

Đáng chú ý, tỉnh Bắc Ninh khuyến khích trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã, phường có thể hợp đồng cán bộ chuyên môn để tham mưu dự án theo cơ chế tự chủ, giải quyết tình trạng thiếu nhân lực tại cơ sở.

Về vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và trình tự thủ tục, các cơ quan nghe từng dự án, xử lý từng trường hợp cụ thể. Với những vấn đề đã có hướng dẫn của Trung ương, các ngành và địa phương phải mạnh dạn quyết, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không để thất thoát tài sản Nhà nước.

Hiện tỉnh Bắc Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lớn, dự án động lực và đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp và đô thị.

Nguyễn Thắng
