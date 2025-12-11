Kiểm điểm Trưởng, Phó Ban Quản lý chợ xã ở Cà Mau do thu chi không minh bạch

TPO - Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan, nhất là Trưởng, Phó Ban Quản lý chợ xã Đầm Dơi do buông lỏng quản lý tài chính, để xảy ra thu chi không minh bạch, gây mất đoàn kết nội bộ.

Ngày 11/12, nguồn tin của PV Tiền Phong, UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã ban hành kết luận nội dung đơn yêu cầu liên quan đến lãnh đạo Ban Quản lý chợ xã Đầm Dơi (trước đây là Ban Quản lý chợ thị trấn Đầm Dơi).

Qua xác minh, UBND xã Đầm Dơi kết luận, Ban Quản lý chợ xã Đầm Dơi thu tiền vệ sinh cao hơn mức giá quy định của tỉnh (Trường Mẫu giáo Sen Hồng và Trường Mầm non Đầm Dơi thu 300.000/tháng; Trường THPT Đầm Dơi thu 1,2 triệu đồng/tháng).

Ban Quản lý chợ xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau).

Làm việc với Tổ xác minh của UBND xã Đầm Dơi, ông Mã Đề Sil, Trưởng Ban Quản lý chợ xã Đầm Dơi trình bày, ông có chỉ đạo cho nhân viên Ban tiến hành thu phí vệ sinh đối với doanh nghiệp, trường học với mức 110.000 – 120.000 đồng/tháng; hộ mua bán nhỏ lẻ thu 30.000 – 60.000 đồng/tháng và hộ dân thu 19.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Quý – Phó Trưởng Ban, kiêm kế toán Ban Quản lý chợ lại cho rằng, ông Sil đã chỉ đạo cho nhân viên Ban thu phí vệ sinh đối với doanh nghiệp, trường học mức giá từ 200.000 đồng - 1,2 triệu đồng/tháng; hộ mua bán nhỏ, lẻ thu 30.000 đồng – 110.000 đồng/tháng và hộ dân mức thu 19.000 đồng/tháng.

Sau khi thu và thanh toán cho công ty thu gom rác, Ông Sil chi cho nhân viên trực tiếp đi thu từ 500.000 – 800.000 đồng/tháng, phần còn lại ông Sil giữ để chi cho các hoạt động của cơ quan như tiếp khách, mua trang thiết bị (do ông Sil quyết định). Việc thu chi hằng tháng, ông Quý chỉ báo cáo cho ông Sil chứ không có hợp cơ quan báo cáo lại tập thể và cũng không ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

Từ những nội dung trên, UBND xã Đầm Dơi đánh giá, Ban Quản lý chợ xã Đầm Dơi là đơn vị tự thu - chi nhưng việc tổ chức thu phí vệ sinh, ký hợp đồng, quản lý và sử dụng nguồn thu chưa đúng quy định; không có quy chế chi tiêu nội bộ, không có chứng từ kế toán, không công khai tài chính theo quy định.

Kết luận nêu rõ, ông Mã Đề Sil – Trưởng Ban và ông Trần Ngọc Quý – Phó Trưởng Ban, kiêm kế toán phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc buông lỏng quản lý tài chính, để xảy ra thu chi không minh bạch, gây mất đoàn kết nội bộ. Kết luận cũng nêu chưa đủ căn cứ xác định có hay không hành vi tham ô, lợi dụng chức vụ, quyền hạn như nội dung tố cáo.

UBND xã Đầm Dơi cũng yêu cầu Ban Quản lý chợ xã Đầm Dơi chấm dứt việc thu phí vệ sinh không đúng thẩm quyền, bàn giao lại hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải cho đơn vị theo quy định.