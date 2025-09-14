Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ giám đốc công ty quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa chỉ đạo nhân viên ‘làm ảo thuật’ sổ sách

Hoàng Phúc
TPO - Chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí đã bỏ ngoài sổ sách gây thất thoát hơn 11 tỷ đồng, nữ giám đốc công ty quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa bị khởi tố.

Ngày 14/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy (SN 1970, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trốn thuế".

1000014680.jpg
Công an đọc lệnh khởi tố với bà Lê Thị Thanh Thủy.

Theo công an, bà Thủy với vai trò là giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương (chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa) - đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí đã bỏ ngoài sổ sách hàng tỷ đồng.

Công an xác định, đơn vị này đã thu các phí như: thu phí địa điểm kinh doanh, phí xe ra vào chợ, thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy… nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ. Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Hoàng Phúc
