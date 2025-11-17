Đường phố TPHCM rộn ràng không khí Giáng sinh

TPO - Dù vẫn còn hơn một tháng nữa mới tới Giáng sinh, nhưng không khí mùa lễ hội cuối năm tại TPHCM đã sớm rộn ràng.
Ghi nhận tối 15/11 tại Diamond Plaza, khu vực sảnh chính và mặt tiền trung tâm thương mại đã khoác lên diện mạo mới với hệ thống đèn LED dày đặc, cây thông khổng lồ cùng cỗ xe tuần lộc và những dây kim tuyến lấp lánh. Khung cảnh trang hoàng hoành tráng khiến nơi đây nhanh chóng trở thành điểm chụp ảnh hút khách.
Tại các trung tâm thương mại khác như Vincom, Takashimaya…, không khí cũng rất đông vui, nhộn nhịp. Từ chiều tối, dòng người liên tục đổ về, trong đó phần lớn là các bạn trẻ diện trang phục theo chủ đề Noel như váy đỏ, áo len, khăn choàng để có được những bộ ảnh mang không khí mùa lễ hội. Nhiều gia đình, cặp đôi cũng đưa nhau tới dạo chơi, ghi lại khoảnh khắc sớm của mùa Giáng sinh.
Bên ngoài trung tâm thương mại, các gian hàng nhỏ bán phụ kiện Giáng sinh như băng đô tuần lộc, nón ông già Noel, vòng trang trí, đồ treo cây thông… cũng bắt đầu hoạt động sôi nổi. Nhiều người tranh thủ mua sắm để chuẩn bị trang trí nhà cửa hoặc dùng làm đạo cụ chụp ảnh.
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng sự chuẩn bị sớm và rực rỡ của nhiều địa điểm tại TPHCM cho thấy không khí lễ hội năm nay đã thực sự bắt đầu. Việc trang trí sớm không chỉ tạo thêm lựa chọn vui chơi, giải trí mà còn mang đến cảm giác ấm áp, giúp người dân cảm nhận rõ mùa cuối năm đang đến gần.