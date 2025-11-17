Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đường phố TPHCM rộn ràng không khí Giáng sinh

Bích Liên - Ngọc Kim

TPO - Dù vẫn còn hơn một tháng nữa mới tới Giáng sinh, nhưng không khí mùa lễ hội cuối năm tại TPHCM đã sớm rộn ràng.

tp-noel-uyen-phuong-14.jpg
Tại một quán cà phê nằm trên đường Phan Văn Trị (phường Gò Vấp), không gian được chuẩn bị công phu với tông màu ấm áp.
tp-noel-uyen-phuong-8.jpg
Từ ngoài cửa bước vào, hàng loạt chú gấu bông đủ kích cỡ được đặt dọc lối đi, kết hợp cùng cây thông Noel, hộp quà, dây đèn nhấp nháy và nhiều vật trang trí đặc trưng.
tp-noel-uyen-phuong-2.jpg
Mỗi góc nhỏ đều được chăm chút như một tiểu cảnh mini, tạo cảm giác lễ hội rõ rệt và trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn chụp ảnh sớm.
tp-noel-uyen-phuong-17.jpg
Thưởng thức cà phê và tranh thủ chụp vài bức ảnh, bạn Triệu Mỹ Kiều, sinh viên năm 3 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ: “Tôi thấy năm nay các quán cà phê trang trí sớm và đẹp hơn nhiều. Trời Sài Gòn hôm nay hơi se lạnh, ngồi ở quán mà có cảm giác như tháng 12 đã đến rồi. Tôi và bạn bè tranh thủ lên đồ để chụp vài bộ ảnh giáng sinh làm kỷ niệm. Không cần phải vào trung tâm, ngay ở phường Gò Vấp cũng đã có nhiều góc sống ảo đẹp lắm”.
tp-noel-uyen-phuong-9.jpg
Không chỉ các quán cà phê, những địa điểm lớn trong trung tâm thành phố cũng đang trở thành điểm check-in được nhiều người tìm đến.
tp-noel-uyen-phuong-4.jpg
tp-noel-uyen-phuong-5.jpg
Ghi nhận tối 15/11 tại Diamond Plaza, khu vực sảnh chính và mặt tiền trung tâm thương mại đã khoác lên diện mạo mới với hệ thống đèn LED dày đặc, cây thông khổng lồ cùng cỗ xe tuần lộc và những dây kim tuyến lấp lánh. Khung cảnh trang hoàng hoành tráng khiến nơi đây nhanh chóng trở thành điểm chụp ảnh hút khách.
tp-noel-uyen-phuong-6.jpg
tp-noel-uyen-phuong-11.jpg
Tại các trung tâm thương mại khác như Vincom, Takashimaya…, không khí cũng rất đông vui, nhộn nhịp. Từ chiều tối, dòng người liên tục đổ về, trong đó phần lớn là các bạn trẻ diện trang phục theo chủ đề Noel như váy đỏ, áo len, khăn choàng để có được những bộ ảnh mang không khí mùa lễ hội. Nhiều gia đình, cặp đôi cũng đưa nhau tới dạo chơi, ghi lại khoảnh khắc sớm của mùa Giáng sinh.
tp-noel-uyen-phuong-13.jpg
tp-noel-uyen-phuong-2.jpg
Bên ngoài trung tâm thương mại, các gian hàng nhỏ bán phụ kiện Giáng sinh như băng đô tuần lộc, nón ông già Noel, vòng trang trí, đồ treo cây thông… cũng bắt đầu hoạt động sôi nổi. Nhiều người tranh thủ mua sắm để chuẩn bị trang trí nhà cửa hoặc dùng làm đạo cụ chụp ảnh.
tp-noel-uyen-phuong-11.jpg
tp-noel-uyen-phuong-12.jpg
tp-noel-uyen-phuong-7.jpg
tp-noel-uyen-phuong-1.jpg
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhưng sự chuẩn bị sớm và rực rỡ của nhiều địa điểm tại TPHCM cho thấy không khí lễ hội năm nay đã thực sự bắt đầu. Việc trang trí sớm không chỉ tạo thêm lựa chọn vui chơi, giải trí mà còn mang đến cảm giác ấm áp, giúp người dân cảm nhận rõ mùa cuối năm đang đến gần.
Bích Liên - Ngọc Kim
#Không khí lễ hội Giáng sinh sớm #Trang trí và chụp hình mùa Noel #Điểm check-in trung tâm thành phố #Hoạt động mua sắm trang trí Noel #Phương tiện công cộng trong mùa lễ hội #Thời trang và phụ kiện Giáng sinh #Sự chuẩn bị lễ hội cuối năm #Không khí đón Giáng sinh tại TPHCM

