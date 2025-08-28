Quân đội với những mốc son trong thành tựu 80 năm của đất nước

TPO - Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm Thành tựu đất nước trưng bày các nhóm sản phẩm khí tài thế hệ mới, UAV, mô hình tổ hợp tên lửa, sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng… góp phần thể hiện những bước tiến vượt bậc của Quân đội ta trong hiện đại hóa Quân đội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân.

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), khắc họa bức tranh tổng thể, toàn diện về 80 năm hành trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước...

Khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng có chủ đề "Kiến tạo phát triển" với diện tích trên 700m2. Bộ đã chủ trì xây dựng chủ đề, quy hoạch mặt bằng, phân bổ không gian trưng bày, lựa chọn vũ khí, trang bị kỹ thuật quốc phòng biểu trưng sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức thiết kế, trưng bày không gian ngoài trời có chủ đề "Thanh gươm và lá chắn".

Như một bảo tàng lịch sử thu nhỏ

Như một bảo tàng lịch sử ghi lại các mốc son tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam, khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng được chia thành 5 khu vực, với những hình ảnh, hiện vật, tư liệu, kết hợp ứng dụng các công nghệ mới hologram, mapping, AI, VR, AR…

Nội dung trưng bày của Bộ Quốc phòng phản ánh chính xác, chân thực nhất về chặng đường hào hùng 80 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam - hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng với chủ đề "Kiến tạo phát triển" với diện tích trên 700m2.

Thiết kế tổng thể sử dụng sắc đỏ chủ đạo, tượng trưng cho màu cờ đỏ thiêng liêng, màu của cách mạng. Ngôi sao vàng 5 cánh biểu trưng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng: sĩ, nông, công, thương, binh, cùng đoàn kết kháng chiến giành thắng lợi, độc lập, tự do cho dân tộc...

Biểu tượng Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam là hình ảnh mang tính truyền thống, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, được tạo hình cách điệu như cánh chim hòa bình, cùng với bàn tay khỏe khoắn nắm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.

Trong tổng thể chung đó, 5 khu vực trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng gồm: Khu vực 1 "Khởi nguồn anh hùng", khu vực 2 "Trưởng thành qua lửa đạn", khu vực 3 "Cách mạng - Chính quy - Tinh nhuệ - Hiện đại", khu vực 4 "Vươn mình cùng đất nước" và khu vực 5, trải nghiệm công nghệ mới như hologram, mapping, thực tế ảo, giải pháp công nghệ và mô phỏng bắn súng.

Nhiều sản phẩm và mô hình vũ khí, khí tài, xe pháo quân sự sẽ được giới thiệu tại Triển lãm.

Với chủ đề thành tố "Khởi nguồn anh hùng", khu vực 1 thể hiện các giai đoạn lịch sử từ khi dựng nước đầu thế kỷ XX, đến những ngày Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Qua đó khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân…

Nhóm sản phẩm khí tài thế hệ mới

Đáng chú ý, tại khu vực 4 "Vươn mình cùng đất nước" trưng bày các nhóm sản phẩm khí tài thế hệ mới, UAV, mô hình tổ hợp tên lửa, sản phẩm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng… Đây là những nội dung góp phần thể hiện những bước tiến vượt bậc của Quân đội ta trong hiện đại hóa Quân đội, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến không gian mạng; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân…

Khách tham quan được tương tác trải nghiệm 3D hologram với các cột mốc lịch sử trưởng thành của Quân đội và mapping vòng tròn ký ức trên cao với các hình ảnh tư liệu về các mốc son lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng với đó là trải nghiệm mapping trận Điện Biên Phủ trên không bảo vệ Hà Nội tháng 12/1972, với đồ hoạ 3D các máy bay B52, F111, các máy bay hộ tống ném bom rải thảm Hà Nội; trận địa tên lửa, pháo cao xạ, lưới lửa phòng không nhiều tầng chiến đấu bảo vệ Hà Nội; phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai bị ném bom; máy bay Mig21 của Không quân nhân dân Việt Nam xuất kích bắn rơi B52…

Trải nghiệm VR đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh, với việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo nhập vai AR để mô phỏng về tiểu đội xe không kính đi trên một đoạn đường Trường Sơn, những cánh rừng trơ trụi lá vì chất độc hóa học, đoàn xe phía trước nối đuôi nhau ra tiền tuyến, máy bay địch ném bom, các đơn vị phòng không đánh trả quyết liệt bảo vệ tuyến đường, điều khiển xe tránh hố bom, chướng ngại vật…

Khu vực biển đảo Tổ quốc với trải nghiệm mapping sóng biển, trải nghiệm hệ thống điều hành cảng biển thông minh kết hợp trưng bày mô hình cảng biển của Binh đoàn 20, hệ thống tàu biển của các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, hệ thống mô hình sản phẩm công nghệ của Viện Khoa học công nghệ quân sự.