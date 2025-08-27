Vợ chồng sĩ quan Quân đội cùng góp sức trong nhiệm vụ A80

TPO - Bốn giờ sáng nơi đường băng Hòa Lạc, khi những cánh bay chuẩn bị cất cánh thực hiện nhiệm vụ A80, cũng là lúc ở sân tập Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ), từng đội hình khối đang mải miết rèn luyện. Ở hai vị trí khác nhau, Trung tá Đỗ Anh Tuấn và vợ là Trung tá Phạm Thị Hoa cùng góp sức cho sự kiện trọng đại của Tổ quốc.

Bốn giờ sáng ở Hòa Lạc, sương còn đọng trên mép đường băng, tiếng động cơ dội vào khoảng trời vừa hửng. Ở khu kỹ thuật, Trung tá Đỗ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng PK-KQ), đã có mặt để động viên bộ đội, lực lượng kỹ thuật rà soát từng khâu bảo đảm mặt đất cho ban bay.

Cả hai vợ chồng Trung tá Đỗ Anh Tuấn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, góp phần vào thành công chung của chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh thiêng liêng.

Cùng thời khắc ấy, tại sân tập của Học viện PK-KQ, Trung tá Phạm Thị Hoa, giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, vào đội hình khối, luyện động tác cùng sự tập trung cao độ trong tư thế đứng nghiêm trang. Hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng chung một nhịp chuẩn bị cho nhiệm vụ A80, sự kiện lớn của đất nước.

Trong đội hình Không quân tham gia nhiệm vụ A80 tại sân bay Hòa Lạc, Trung tá Đỗ Anh Tuấn trực tiếp tham gia lực lượng bảo đảm mặt đất. Anh phụ trách công tác Đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ bay của Trung đoàn Không quân 917.

Trước khi bước vào giai đoạn luyện tập, Trung tá Tuấn cùng đơn vị đã thực hiện hành trình “chuyển sân” gần 2.000km từ Cần Thơ ra Hà Nội. “Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và vô cùng ý nghĩa đối với mỗi quân nhân. Tôi cảm thấy vinh dự, tự hào khi được cùng đồng đội góp phần vào thành công của sự kiện trọng đại này”, anh chia sẻ.

Còn Trung tá Phạm Thị Hoa tham gia Khối đứng trong chương trình diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm. Dù mỗi người đảm trách ở một khối khác nhau, nhưng cả hai vợ chồng luôn động viên nhau, cùng chia sẻ để vượt qua khó khăn bằng những tin nhắn, cuộc gọi ngắn ngủi sau mỗi ngày tập luyện vất vả.

Được tham gia nhiệm vụ A80 là niềm vinh dự lớn lao của cả hai vợ chồng sĩ quan Quân đội.

Cũng như nhiều gia đình quân nhân khác, điều khiến vợ chồng Trung tá Tuấn và Hoa trăn trở nhất chính là việc chăm sóc, nuôi dạy con cái trong thời gian thực hiện nhiệm vụ A80.

“Thường chúng tôi phải bắt đầu ngày mới từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho mỗi ban bay. Vợ tôi cũng tập luyện với cường độ cao, nên rất ít thời gian cho gia đình. Rất may, hai con đã tự lập, ngoan ngoãn và có sự hỗ trợ của ông bà cùng đồng đội, nhờ vậy chúng tôi đều yên tâm thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Tuấn tâm sự.

Trung tá Đỗ Anh Tuấn (bên trái) cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ trên trực thăng quân sự trong nhiệm vụ A80.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Tuấn thường được giao phụ trách, hướng dẫn phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp trên máy bay. Một kỷ niệm đặc biệt với anh là mỗi khi bay qua khu nhà công vụ và Học viện PK-KQ, nơi gia đình anh đang sinh sống và gắn bó là được nhìn thấy khối đội hình dưới mặt đất có vợ mình tập luyện.

“Dù rất gần mà không thể chạm tới, tôi thường chụp lại những khoảnh khắc đẹp này để lưu giữ và chia sẻ với vợ sau mỗi buổi tập”, anh xúc động kể lại.

Được tham gia nhiệm vụ A80 là niềm vinh dự lớn lao của cả hai vợ chồng. “Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời binh nghiệp, là kỷ niệm đẹp để truyền lại cho các con, khơi dậy tình yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc, lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh”, Trung tá Tuấn khẳng định.