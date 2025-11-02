Đại tướng Phan Văn Giang nói về định hướng hợp tác cho tương lai tại ADMM+

TPO - Phát biểu Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12, được tổ chức tại Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, ADMM+ cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược, vốn là nền tảng cho mọi hoạt động hợp tác.

Chặng đường 15 năm hợp tác quan trọng

Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 1/11, tại Kuala Lumpur (Malaysia), diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled Bin Nordin.

Quang cảnh ADMM+ lần thứ 12.

Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác, gồm: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.

Nhân dịp tham dự Hội nghị ADMM+ lần thứ 12, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xúc bên lề, trao đổi về hợp tác quốc phòng song phương với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyuback, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Oleg Saveliev.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Dato' Seri Mohamed Khaled Bin Nordin nhấn mạnh, hội nghị năm nay đánh dấu chặng đường 15 năm hợp tác quan trọng của ADMM+ do ASEAN dẫn dắt.

ADMM+ đã và đang phát huy hiệu quả vai trò là cơ chế tham vấn cấp chính sách và hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh cấp Bộ trưởng Quốc phòng; đồng thời có những bước chuyển mình, phát triển phù hợp với nhu cầu cũng như tình hình thực tế nhằm ứng phó với các thách thức an ninh đang nổi lên.

Cùng ngày, Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+ đã được tổ chức trang trọng tại Kuala Lumpur. Bộ Quốc phòng Philippines sẽ là Chủ tịch ADMM và ADMM+ trong năm 2026.

Đánh giá thời gian qua hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các đối tác ngày càng thực chất, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bày tỏ hy vọng ADMM+ lần thứ 12 tiếp tục là cơ hội để thúc đẩy hợp tác quốc phòng hiệu quả hơn nữa, đóng góp thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+); cập nhật tình hình hợp tác gần đây trong ASEAN; trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác, đối thoại, hòa bình, ổn định. Hội nghị cũng thông qua Tuyên bố chung chuyên đề kỷ niệm 15 năm thành lập ADMM+.

Định hướng hợp tác cho tương lai

Trong bài phát biểu với chủ đề “Nhìn lại chặng đường 15 năm ADMM+ và định hướng hợp tác cho tương lai”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2010, nhìn lại chặng đường 15 năm qua, có thể khẳng định rằng ADMM+ đã chứng tỏ được giá trị và vai trò trong quản lý an ninh khu vực, đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á; trở thành trụ cột về hợp tác quốc phòng - an ninh trong cấu trúc an ninh khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại ADMM+ lần thứ 12.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, mở rộng từ 5 lĩnh vực hợp tác ban đầu, 7 Nhóm chuyên gia ADMM+ hiện nay không chỉ chứng kiến sự tham gia tích cực của các nước thành viên, mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế. Sự phát triển này là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên trong việc đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm, uy tín và sức hút của ADMM+ đối với các đối tác.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, ADMM+ cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược, vốn là nền tảng cho mọi hoạt động hợp tác. Các nước cần đẩy mạnh đối thoại cởi mở, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau.

Mong muốn các nước đối tác tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cùng ASEAN định hình một chương trình nghị sự chung, hài hòa lợi ích, đóng góp tích cực vào việc duy trì môi trường an ninh chung; Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết ASEAN cũng như giữa ASEAN và các đối tác, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các Nhóm chuyên gia hiện có, đồng thời nghiên cứu hợp tác trong các lĩnh vực mới về an ninh mạng, chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quân sự - quốc phòng, đảm bảo các công nghệ này được sử dụng một cách có trách nhiệm.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc gặp gỡ tại ADMM+ lần thứ 12.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, gắn việc nâng cao năng lực ứng phó các thách thức an ninh chung với tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, là yếu tố then chốt để đảm bảo sự tự cường và tính bền vững của hợp tác.

Cho biết các thách thức an ninh hiện nay đều mang tính xuyên quốc gia, không một quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh điều này đòi hỏi tất cả phải cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nguồn lực để cùng nhau ứng phó hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, cùng các nước ASEAN và các nước đối tác đóng góp cho một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển; bày tỏ tin tưởng rằng, với thiện chí và nỗ lực chung, ADMM+ sẽ tiếp tục phát triển, thực sự là một hình mẫu hợp tác thành công.