Quân đội các nước ASEAN hợp tác về AI trong kênh quốc phòng

TPO - Ngày 26/2, tại Penang, Malaysia, diễn ra Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung chuyên đề của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong kênh quốc phòng.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Chính trị - An ninh Dato’ Astanah Abdul Aziz. Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin nhấn mạnh, trong thời đại các thách thức an ninh ngày càng trở nên phức tạp và vượt qua biên giới quốc gia, sự đoàn kết của ASEAN và hợp tác khu vực vững chắc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. ASEAN đang đối mặt với cả các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống mà không một quốc gia nào có thể tự giải quyết.

Do đó, việc tăng cường năng lực tập thể để ứng phó hiệu quả và chủ động với những thách thức này là điều tất yếu. Các chiến lược an ninh của ASEAN phải mang tính bền vững, tận dụng các phương pháp hợp tác quốc phòng dài hạn và có tầm nhìn xa để duy trì sự ổn định khu vực cho các thế hệ tương lai.

Là Chủ tịch ADMM trong năm nay, Malaysia cam kết thúc đẩy 6 ưu tiên, gồm: Trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng trong quốc phòng; an ninh hàng hải; hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; hợp tác công nghiệp quốc phòng; ứng phó các mối đe dọa an ninh từ các tác nhân phi quốc gia; rủi ro sinh học.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi quan điểm về việc tăng cường đoàn kết ASEAN và hợp tác khu vực trong ứng phó với các thách thức an ninh đang nổi lên.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao chủ đề “ASEAN đoàn kết vì an ninh và thịnh vượng”, được Bộ Quốc phòng Malaysia lựa chọn cho các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN trong Năm ASEAN 2025.

Trong bối cảnh các vấn đề an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, ASEAN vẫn duy trì đoàn kết, thúc đẩy hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Các Hội nghị ADMM và ADMM+ cùng các cơ chế hợp tác quốc phòng do ASEAN dẫn dắt, tiếp tục khẳng định vai trò là các diễn đàn tham vấn về chính sách quốc phòng; là cơ chế để thúc đẩy hợp tác thực chất về quốc phòng, nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh khu vực.

Trên cơ sở đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chia sẻ, đề xuất một số định hướng đối với ADMM và ADMM+ trong việc tiếp tục duy trì, củng cố đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, kiên trì các chuẩn mực ứng xử và lập trường nguyên tắc của ASEAN trong các vấn đề quốc tế, khu vực.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng nêu rõ, việc nâng cao năng lực tự cường của ASEAN về quốc phòng, kết hợp giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài; trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, cần thiết.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao Tuyên bố chung chuyên đề Hợp tác về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong kênh quốc phòng, do Malaysia đề xuất thông qua tại Hội nghị lần này, thể hiện sự chủ động, phản ứng kịp thời của ADMM trong bối cảnh vấn đề quản trị trí tuệ nhân tạo đang thu hút sự quan tâm của cả thế giới, cũng như khu vực.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng khẳng định, trong vai trò nước đầu mối phụ trách lĩnh vực giáo dục đào tạo của ADMM và ADMM+, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn các nước phát huy vai trò, thế mạnh của mình, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nhiều hơn nữa, góp phần nâng cao năng lực chung của ASEAN.