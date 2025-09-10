Đại tướng Nguyễn Tân Cương nói về cam kết của Quân đội Việt Nam với ASEAN

TPO - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam khẳng định, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN và cộng đồng quốc tế, QĐND Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp xây dựng vì một ASEAN đoàn kết, chủ động, thích ứng và phát triển bền vững.

Tăng cường lòng tin và sự tin cậy

Bộ Quốc phòng cho biết, từ ngày 9 đến 12/9, đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn, tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 22 (ACDFM-22), tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Trưởng đoàn các nước tham dự ACDFM-22.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tan Sri Hj Mohd Nizam bin Hj Jaffar - Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia, khẳng định hợp tác giữa quân đội các quốc gia thành viên ASEAN đóng vai trò rất quan trọng, là điều kiện để xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, thịnh vượng và an ninh.

Hội nghị thống nhất cao trong việc tăng cường hơn nữa các cơ chế hợp tác quốc phòng và quân sự hiện có, thông qua việc đưa ra các sáng kiến thiết thực và hiệu quả, đối thoại chiến lược sâu rộng và tập trung hơn, mở rộng các chương trình trao đổi chuyên môn và xây dựng năng lực. Các bên nỗ lực tăng cường khả năng tự cường an ninh mạng khu vực và thúc đẩy các cơ chế hòa bình bền vững để giải quyết xung đột và ngăn ngừa leo thang căng thẳng.

Tuyên bố chung của Hội nghị nêu rõ việc tái khẳng định tầm quan trọng của việc tự kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp hoặc gia tăng căng thẳng và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định; đồng thời theo đuổi các biện pháp giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Quang cảnh hội nghị.

Cùng đó, các bên tăng cường lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin như bộ quy tắc cho va chạm bất ngờ trên biển, hướng dẫn tương tác máy bay quân sự, hướng dẫn tương tác trên biển, cơ sở hạ tầng liên lạc trực tiếp ASEAN và các hoạt động trong khuôn khổ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Hội nghị đã thông qua các khuyến nghị của Hội nghị Những người đứng đầu Tình báo Quân đội các nước ASEAN (AMIM) lần thứ 22, Hội nghị Cục trưởng Tác chiến Quân đội các nước ASEAN (AMOM) lần thứ 15 và Hội nghị Lãnh đạo cộng đồng Tình báo quân sự/quốc phòng các nước ASEAN (AMIC) lần thứ hai.

Hội nghị cũng thông qua Kế hoạch hoạt động hai năm Quân đội các nước ASEAN 2025-2027 làm hướng dẫn chung, phản ánh sự tin cậy lẫn nhau và quan điểm chung tại phần chia sẻ quan điểm của Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước…

Vì một ASEAN đoàn kết, phát triển bền vững

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, ASEAN chỉ có thể vượt qua những thách thức chung khi các quốc gia trong khối cùng hợp tác trên nền tảng lòng tin chiến lược, sự chân thành và tinh thần cùng hành động.

Trên thực tế, những hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả của ASEAN, trong đó có hợp tác quân sự - quốc phòng đóng vai trò tích cực nhằm tăng cường lòng tin chiến lược và góp phần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Đánh giá cao những nỗ lực của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, ASEAN cần phát huy vai trò trung tâm và củng cố đoàn kết nội khối bằng những hành động cụ thể.

Các cơ chế hợp tác quân sự khu vực do ASEAN chủ trì đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy đối thoại hiệu quả về an ninh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tại ACDFM-22.

Về tình hình Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam luôn kiên định lập trường giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia; tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Việt Nam ủng hộ việc thực hiện đầy đủ DOC và sớm đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Trưởng đoàn Việt Nam tái khẳng định, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN và cộng đồng quốc tế, QĐND Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp xây dựng vì một ASEAN đoàn kết, chủ động, thích ứng và phát triển bền vững.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác quân sự - quốc phòng ASEAN ngày càng sâu rộng, hiệu quả và thực chất, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã đề xuất 4 định hướng cụ thể.

Theo đó, cần tiếp tục củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc phòng hiện có, đặc biệt là trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược giữa các lực lượng Quân đội ASEAN; tăng cường hợp tác nâng cao năng lực ứng phó với mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trước hết là an ninh mạng; thúc đẩy giao lưu quốc phòng, thông qua các hoạt động linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng nước.