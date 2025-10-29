Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh tại doanh trại Wellington

TPO - Tại cuộc gặp song phương với Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định, hơn 50 năm qua, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chiều 29/10, Bộ Quốc phòng cho biết, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, tối 28/10 (giờ địa phương), tại doanh trại Wellington ở thành phố London, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gặp song phương với ông Vernon Coaker - Quốc vụ khanh Quốc phòng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Đoàn đại biểu hai nước tham dự cuộc gặp song phương tại doanh trại Wellington.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hơn 50 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên cơ sở tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên của Việt Nam trong phát triển quan hệ với Vương quốc Anh trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Vương quốc Anh thời gian qua được triển khai theo đúng định hướng, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2017 và thống nhất giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn; đào tạo; an ninh, an toàn hàng hải; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang và Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh Vernon Coaker nhất trí giao các cơ quan chức năng của hai Bộ Quốc phòng tích cực thúc đẩy, triển khai các nội dung được thống nhất trong cuộc gặp.

Về phương hướng hợp tác song phương trong thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm: tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, hải quân, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thủy đạc, hợp tác giữa các viện nghiên cứu về quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và Khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Cho biết trong năm 2026, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục ủng hộ, cử đoàn quan chức và doanh nghiệp quốc phòng sang tham dự sự kiện này.