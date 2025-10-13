Việt Nam mua sắm trang thiết bị quốc phòng nhằm tăng cường khả năng phòng thủ

TPO - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng, dù là từ bất kỳ quốc gia nào cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, phục vụ mục đích bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình.

Chiều 13/10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón và hội đàm với ông Haluk Gorgun - Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng (CNQP) trực thuộc Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tới dự hội đàm tại trụ sở Bộ Quốc phòng, chiều 13/10.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, chuyến thăm lần này của ông Haluk Gorgun có ý nghĩa rất quan trọng, là bước triển khai tích cực và hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác CNQP đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 11/2023.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2025), quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố và phát triển. Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Cùng Chủ tịch Cơ quan CNQP Thổ Nhĩ Kỳ trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng tham quan các hình ảnh về sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, Việt Nam chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam từ các đối tác, dù là từ Thổ Nhĩ Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào cũng nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước, phục vụ mục đích bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình. Việt Nam quan tâm hợp tác quốc tế về CNQP, hướng tới mục tiêu tự chủ trong sản xuất trang thiết bị quân sự.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng mà hai bên đã ký vào tháng 7/2025, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, đưa hợp tác CNQP giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Trong đó tập trung vào tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ, cập nhật thông tin, luật pháp, chính sách mua sắm các sản phẩm quốc phòng của mỗi bên.

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Haluk Gorgun diễn ra trong hai ngày 13 và 14/10.

Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNQP Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng Việt Nam để giới thiệu các sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của hai bên.

Cảm ơn ông Haluk Gorgun đã hai lần cử đại diện Cơ quan CNQP cùng các doanh nghiệp CNQP của Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 và 2024; Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn ông Haluk Gorgun, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp CNQP Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ 3 vào năm 2026.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Cơ quan CNQP Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun chia sẻ với Việt Nam về những mất mát về người và tài sản trong cơn bão vừa qua.

Nhấn mạnh chuyến thăm lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, ông Haluk Gorgun khẳng định hợp tác CNQP đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước; đồng thời bày tỏ hy vọng thời gian tới, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, tích cực mở ra các lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới giữa hai bên.