Thổ Nhĩ Kỳ chào đón sĩ quan Quân đội Việt Nam sang học tập

TPO - Hội đàm với người đồng cấp phía Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler cho biết sẵn sàng nhận các học viên, sĩ quan Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sáng 11/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và người đồng cấp Yasar Guler đã đồng chủ trì cuộc hội đàm quân sự cấp cao, tại Hà Nội.

Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Yasar Guler.

Nhấn mạnh chuyến thăm của Bộ trưởng Yasar Guler có ý nghĩa quan trọng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết đây là bước triển khai tích cực và hiệu quả cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, nhân chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ (tháng 11/2023) của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1978-2025), quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng được củng cố và phát triển. Dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và kiên trì chính sách quốc phòng “bốn không”.

Hình ảnh lễ đón Bộ trưởng Yasar Guler tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.

Khẳng định hợp tác quốc phòng trong thời gian qua đã được hai bên quan tâm thúc đẩy, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết Bộ Quốc phòng hai nước đã triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất và đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp và nỗ lực của các cơ quan chức năng hai bên trong việc triển khai Cơ quan Tùy viên Quốc phòng thường trú tại mỗi nước.

Thời gian tới, trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng đã ký kết vào tháng 7/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế; nghiên cứu thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực khác như hải quân, không quân, an ninh mạng, ứng phó với các thách thức phi truyền thống, công binh, rà phá bom mìn.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại khu trưng bày các hình ảnh về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Yasar Guler bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng; đồng thời tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.

Đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong lĩnh vực đào tạo, ông Yasar Guler cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã cử một sĩ quan tham mưu sang đào tạo tại Học viện Quốc phòng và sẽ tiếp tục cử các sĩ quan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự.

Bộ trưởng Yasar Guler cũng đánh giá cao sự tích cực của hai bên trong việc cử Tùy viên Quốc phòng tại mỗi nước, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai bên; đồng thời cho biết sẵn sàng nhận các học viên, sĩ quan Việt Nam sang tham gia các khóa đào tạo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Quang cảnh hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước, sáng 11/9.