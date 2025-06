Khởi tố vụ án sau xác minh đơn tố giác giám đốc trung tâm Y tế ở Sóc Trăng

TPO - Lãnh đạo và thuộc cấp tại Trung tâm Y tế huyện Trần Đề (Sóc Trăng) bị tố cáo có hành vi cấu kết ăn chặn, trục lợi, tham ô trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Trần Đề.

Theo đó, cơ quan công an nhận được tố cáo về 21 vấn đề liên quan đến ông Trần Văn Ngọt - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Đề (Sóc Trăng); ông Lục Minh Chuyển - kế toán; ông Nguyễn Văn Đầy - thủ quỹ; cùng nhiều cá nhân khác công tác tại Trung tâm.

Những cá nhân trên bị tố có hành vi cấu kết ăn chặn, trục lợi, tham ô trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành xác minh và có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thông báo khởi tố đã được gửi đến các cá nhân liên quan và Viện KSND tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó, giữa tháng 4/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Phi Thọ - Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán Trung tâm Y tế huyện Trần Đề, do có liên quan đến tiền hỗ trợ bệnh nhân điều trị COVID-19 trong thời gian cách ly tập trung.

Theo một cán bộ Sở Y tế Sóc Trăng, ông Thọ bị bắt vì liên quan trực tiếp đến khoản chênh lệch hơn 200 triệu đồng trong thanh quyết toán vật dụng, nhu yếu phẩm cho bệnh nhân điều trị COVID-19.