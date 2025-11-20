Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dân ‘kêu oan’ trước cáo buộc tháo hàng rào để đàn bò lên đi dạo trên cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay sau khi xuất hiện đàn bò đi dạo trên cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, Ban quản lý dự án vội phát văn bản đổ lỗi người dân. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thực tế lại hé lộ hàng loạt vị trí do nhà thầu mở khi thi công nhưng chưa hoàn trả.

Liên quan phản ánh đàn bò đi vào cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ ngày 16/11, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) ngay hôm sau đã phát đi văn bản khẩn đề nghị nhiều xã dọc tuyến tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng người dân tự ý tháo hàng rào an toàn giao thông.

z7235519402108-3986e0620251118090341.jpg
Đàn bò đi dạo trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Theo văn bản này của chủ đầu tư, việc " người dân tự ý tháo dỡ hàng rào khiến trâu bò lọt vào cao tốc, gây mất an toàn". Tuy nhiên, chính quyền xã Hiếu Giang yêu cầu làm rõ nội dung này vì người dân khẳng định không có chuyện bà con tự ý tháo rào như trong văn bản nêu.

Theo điều tra của Công an xã Hiếu Giang, tại vị trí km 740 – nơi đàn bò từng tràn vào cao tốc, nhiều đoạn hàng rào an toàn giao thông, hộ lan, thép gai đang bị mở, thi công dở dang hoặc chưa lắp đặt hoàn thiện.

img-5063.jpg
Người dân khẳng định, nhà thầu chưa thi công hoàn thiện hàng rào bảo vệ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Người dân thôn Vĩnh An cho biết, nhà thầu từng tháo hàng rào để phục vụ thi công nhưng chưa kịp lắp lại. Việc đàn bò đi vào cao tốc xảy ra đúng tại các vị trí này. “Người dân mong chủ đầu tư nói rõ để tránh hiểu lầm, quy trách nhiệm sai cho bà con” – một người dân yêu cầu.

Theo ghi nhận của phóng viên đến sáng 20/11, đoạn hộ lan gần nút giao Quốc lộ 9 – nơi bị tháo trước đó đã được nhà thầu khẩn trương lắp đặt lại và bổ sung khóa theo chỉ đạo từ Ban Quản lý dự án, ngay sau khi phản ánh.

img-5065.jpg
Nhiều đoạn hộ lan được tháo ra để phục vụ thi công chưa được nhà thầu lắp lại.

Đại diện Ban quản lý dự án cho biết sẽ yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông, tuần tra – kiểm soát thường xuyên, tránh tái diễn tình trạng gia súc đi vào cao tốc và hạn chế những hiểu lầm tương tự.

Hoàng Nam
#cao tốc Vạn Ninh- Cam Lộ #bò vào cao tốc #ban quản lý #tháo dỡ hàng rào #tỉnh Quảng Trị #xã Hiếu Giang #Công an xã

