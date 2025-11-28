35 chuyến bay phải đổi đường tránh bão số 15

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 15, có 35 chuyến bay buộc phải đổi đường bay để tránh vùng thời tiết nguy hiểm. Ngành hàng không đã kích hoạt phương án điều hành đặc biệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách và hoạt động bay trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), sân bay Phù Cát và Tuy Hòa được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, trong khi các sân bay Cam Ranh, Liên Khương, Pleiku và Buôn Ma Thuột cũng liên tục cập nhật cảnh báo từ các nguồn thông tin chính thức để sẵn sàng xử lý khi thời tiết chuyển biến bất thường.

Tại các cảng thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cục HKVN yêu cầu kiểm tra toàn diện hệ thống kết cấu hạ tầng, thông tin liên lạc, đài trạm… để kịp thời phát hiện và xử lý hư hỏng. Song song với đó, các đơn vị phải triển khai biện pháp chống ngập, khơi thông dòng chảy và bảo vệ công trình, phương tiện, thiết bị nhằm giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng khôi phục hoạt động phục vụ hành khách sau khi thời tiết ổn định.

vatm-ung-pho-hieu-qua-duy-tri-hoat-dong-bay-an-toan-giua-mua-dong-lon-tai-noi-bai-2.jpg
Sân bay Phù Cát và Tuy Hoà được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Ảnh. ACV.

Đối với các cảng đang có công trình thi công, chủ đầu tư và nhà thầu được cơ quan quản lý ngành hàng không yêu cầu lập tức chuyển sang chế độ ứng phó bão, xác định điểm dừng kỹ thuật phù hợp, chuẩn bị phương án khắc phục sự cố ngay khi có điều kiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình.

Cục HKVN cũng lưu ý khả năng mưa lớn kéo dài sau khi bão suy yếu và đổ bộ, gây nguy cơ ngập lụt tại nhiều khu vực.

Cảng vụ hàng không miền Trung và miền Nam có trách nhiệm giám sát việc triển khai ứng phó tại các cảng liên quan, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Cục HKVN, cũng như các cơ quan chức năng để sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, trong ngày 28/11 có 35 chuyến bay phải đổi đường tránh bão.

Mặc dù trọng tâm ứng phó đặt vào hàng không, các lĩnh vực giao thông khác cũng ghi nhận những nỗ lực đáng kể. Một số tuyến quốc lộ ở Khánh Hòa và Lâm Đồng vẫn chịu ảnh hưởng từ sạt lở do mưa lớn trước đó, lực lượng đường bộ đang nỗ lực thông tuyến sớm nhất; đường sắt duy trì hoạt động ổn định dù có đoạn phải chạy chậm; trong khi đó, hơn 400 tàu thuyền tại các cảng biển từ TP. Huế đến Bình Thuận đã được neo đậu an toàn...

Lộc Liên
