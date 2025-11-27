Đắk Lắk hỏa tốc ứng phó bão số 15 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương thành lập Sở Chỉ huy tiền phương để chỉ đạo ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại.

Chiều 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 15 và mưa lớn.

Sở Chỉ huy đặt tại cơ sở 2 (Trụ sở UBND tỉnh, số 7 đường Độc Lập, phường Tuy Hòa), do Chủ tịch UBND Tạ Anh Tuấn làm Chỉ huy trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo làm Phó Chỉ huy Thường trực. Thành viên còn có lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND 12 xã, phường ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Sở Chỉ huy chịu trách nhiệm chỉ huy phòng, chống, ứng phó, cứu nạn cứu hộ. Thời gian hoạt động từ 27/11/2025 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó với bão số 15.

Trong ngày 27/11, UBND tỉnh Đắk Lắk phát công điện khẩn yêu cầu các địa phương, sở, ngành triển khai phương án ứng phó bão số 15.

Cơn bão được nhận định mạnh, diễn biến phức tạp, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Đắk Lắk. Trong khi địa phương này vừa trải qua mưa lớn, lũ lụt lịch sử kéo dài từ 17 - 21/11 gây hậu quả nặng nề.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành lệnh cấm biển, yêu cầu các xã, phường ven biển ngừng mọi hoạt động ra khơi và đánh bắt thủy, hải sản từ 6 giờ ngày 26/11 đến khi bão tan.

Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp & Môi trường, Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú an toàn và đảm bảo không ai ở lại trên tàu, lồng bè hay chòi canh. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến sửa chữa, đóng tàu và vận tải biển được yêu cầu triển khai đầy đủ phương án phòng chống thiên tai và cứu nạn.